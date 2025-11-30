南市警小小警察體驗 強力放送防詐

南市警局於民治市政中心聖誕點燈市集設置小小警察體驗及強力放送防詐資訊，市長黃偉哲、警局長林國清也到場與親子互動。



（記者李嘉祥攝）

▲南市警局於民治市政中心聖誕點燈市集設置小小警察體驗及強力放送防詐資訊，市長黃偉哲、警局長林國清也到場與親子互動。



（記者李嘉祥攝）

臺南市政府警察局配合民治市政中心聖誕點燈儀式辦理小小警察體驗及進行防詐、反毒、婦幼安全、交通安全宣導，吸引逾四百組親子參與；市長黃偉哲、警局長林國清也到場與親子互動，期透過寓教於樂方式傳遞重要防詐及人身安全觀念，強化民眾自我保護能力。

黃偉哲市長表示，防詐第一步是個人資料保護，不輕易提供個人身分證、健保卡、銀行帳號、信用卡號資料予陌生人，亦不貪圖小利或高額報酬出租、販售個人證件、帳戶，以免成為詐團犯罪工具及詐騙共犯，面臨刑、民事責任。

林國清局長指出，詐騙手法及話術層出不窮，提升自我防詐意識是重要關鍵，建議民眾可上警政署一六五打詐儀錶板瀏覽最新防詐資訊，也提醒防範「普發現金詐騙」，政府不會主動寄送簡訊或電子郵件通知領錢或登錄，收到不明簡訊及連結牢「不點擊、不填輸、不匯款、不轉傳」防詐四不原則，警方也會持續強力宣導。