南市警局人員異動聯合交接

▲南市副市長姜淋煌主持警察局人員異動聯合交接儀式，期許新任人員持續強化治安及科技職法，確保交通安全與社區治安。（記者李嘉祥攝）

內政部警政署基於現階段推動治安工作需要調整、陞部分重要警職；臺南市政府警察局廿日舉行新、卸任人員異動聯合交接典禮，由副市長姜淋煌及市警局長林國清主持，立委賴惠員、市議員蔡育輝及吳禹寰、市議會秘書長顏昇祺、大臺南警察之友會理事長蔡明憲均出席觀禮。

姜淋煌副市長表示，南市去年阻詐金額十三億元，阻詐成效蟬聯六都第一，一般刑事破案率名列前茅，社區治安推動榮獲內政部評比直轄市特優，於治安、交通、防詐、科技偵察及為民服務交出亮麗成績單，他代表市長黃偉哲感謝警察團隊的努力，也對新團隊提出強化治安與打擊犯罪、科技執法與確保交通安全、落實社區治安共築安全網等期許。

南市警局說明此次異動人員，副局長莊勝雄及陳炯旭、督察長李名昌、警政監葉錫山、第四分局長曹儒林及新化分局長蘇有義調往外縣市；苗栗縣警察局長王森瑒、北市警察局主秘吳耀南、南市警局主秘洪頂力接任南市警局副局長；連江縣警察局長陳保安調任主秘、澎湖縣政府警察局長林溫柔調任督察長、保警第五總隊主秘林英仁調任警政監、第二分局長劉怡宗調陞警政監。

佳里分局長施衣峰調任第二分局長、歸仁分局長廖水池調任第四分局長、學甲分局長巫建德調任歸仁分局長、高市警局左營分局長謝承甫調任佳里分局長、警政署刑事警察局偵查第三大隊長林明俊調任學甲分局長、南市交通警察大隊長黃宗仁調任新化分局長、南市保警大隊長賴銘助調任交通警察大隊長、南市警局行政科長潘顧天調任保安警察大隊長。