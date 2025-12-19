南市警局前進伊甸基金會宣導反詐資訊，強化身心障礙者防詐意識。（記者李嘉祥攝）

為提升身心障礙者防詐意識，臺南市政府警察局前往伊甸基金會臺南區幸運草社區日間作業設施站進行防詐反毒宣導，以活潑互動、有獎徵答方式吸引關注及提高參與度，面對面將防詐、反毒等資訊傳遞予參與者，期提升識詐知能及應變能力，保護自身人身及財產安全。

南市警局講師針對常見的「網購詐騙」、「交友詐騙」、「求職詐騙」以及防制毒品進行解說，利用淺顯易懂的說明讓在場者了解，如果有人要求操作ATM去解除分期設定或網友約定見面前須先購買點數卡，這些都是詐騙話術；講師也特別提醒，詐騙集團常利用民眾對法律觀念的不足，誘騙其提供帳戶、存摺，成為洗錢或詐欺犯罪的人頭，而成為詐騙犯罪共犯。若遇到可疑情況，應保持冷靜，立即尋求社工、家人協助或是撥打 165 反詐騙專線查證。

南市警局長林國清再次提醒民眾，政府或社福單位不會利用電話、簡訊，要求提供帳戶、存摺及金融卡等重要個人資料，希望透過此次宣導讓身心障礙朋友能更清楚辨識詐騙手法及話術，避免落入詐騙陷阱，未來也會持續與社福單位合作，推動更多防詐宣導活動，持續更新傳遞最新防詐資訊，打造更安全的生活環境及反詐防護網。