南市警局前進獨居長者春節聯歡會反詐宣導 透過趣味互動提升識詐能力

南市警局前進獨居長者春節聯歡會進行反詐宣導，透過趣味互動加強印象及提升識詐能力。（記者李嘉祥攝）

高齡長者及退休族群尤是獨居長者，因生活單純、人際互動侷限，常成為詐騙集團鎖定對象，臺南市政府警察局特結合社福團體財團法人臺南市好人好事運動協會於東區龍山里活動中心辦理的「115年度臺南市獨居老人春節聯歡會」，設攤宣導常見詐騙手法及話術，與銀髮長輩進行趣味防詐問答及介紹各類詐騙手法與防範對策，提升年長者識詐能力。

南市財政稅務局亦到場推廣「稅籍異動即時通」，強化民眾不動產保護力。台南市理燙髮美容業職業工會志工除進行義剪服務，亦與市警局合作協力共同推廣防詐資訊，提升民眾的反詐知能及警覺性，保護自身財產安全。

南市警局表示，此次宣導特別針對年長者易發生的「假投資」、「假檢警」及「假親友」等詐騙手法，分析詐騙話術、案例及提供防制對策，也提醒年長者保護好個人資料，特別是身分證、健保卡、銀行帳戶、提款卡等重要證件，不要輕易提供他人；另近期全台發生數起靈骨塔詐騙案件，詐騙集團假借「靈骨塔投資」、「預購優惠」或「政府補助」等名義，向獨居長者推銷不實商品或要求匯款，造成民眾財產損失，此次也向年長者們宣導「靈骨塔不是金融商品」，提醒勿以投資為目的，當心詐騙話術。

南市警局長林國清強調，詐騙手法層出不窮，一不注意就容易上當受騙，呼籲若家中或社區有獨居長者，親友應多加主動關心與陪伴，降低年長者因無人從旁協助或資訊落差而輕信詐騙話術的風險；如有疑問可撥打警政署165反詐騙諮詢專線或110專線進行查證，遠離詐騙，保護好自身財產安全。