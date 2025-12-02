南市警局召開廉政會報 落實清廉治理

南市警局召開廉政會報，除強化風險管理及落實清廉治理，同時也頒發委員聘書，圖為莊美貴律師。（記者李嘉祥攝）

▲南市警局召開廉政會報，除強化風險管理及落實清廉治理，同時也頒發委員聘書，圖為莊美貴律師。（記者李嘉祥攝）

臺南市政府警察局將強化風險管理列為推動業務重點目標，二日特召開「一一四年度廉政會報」，由副局長戴崇贒主持，包括副局長、主任秘書、警政監、一級單位主管、各分局長、大隊長均出席，並邀林瑞成律師、莊美貴律師與羅瑞昌律師擔任外聘委員，共同參與檢視廉政業務辦理情形，協助落實各項風險控管作為。

南市警局政風室於會中報告一一四年度各項廉政業務執行情形，並安排「交通裁罰業務之風險控管機制」及「公務機密維護措施－以候用家庭暴力防治官暨婦幼專業人員甄試為例」等二個專題報告，深入剖析風險態樣，同時分享今年已完成的風險控管措施，作為其他機關檢視內部風險控管機制基石。

為落實黃偉哲市長清廉勤政施政理念，會議中並討論通過「落實廉政倫理事件登錄」及「全面稽核各駐地監視器管理及運作」等二項提案，期藉由推動多元廉政措施，達到廉政治理目標，讓市民對政府施政有信心。

戴崇贒副局長強調，「清廉效率、公開透明」是市府施政核心，也是警局推動各項業務所秉持原則，感謝三位外聘委員以法律專業角度提供興革建言，同時也重申警察是最貼近民眾日常生活的執法者，執勤應公開透明，在各自工作崗位上恪盡職守，落實依法行政，從不同面向強化風險控管機制，戮力達成警政工作目標，全力守護大臺南。