南市警局民力技能賽 160人競技

南市警局民力技能競賽結果揭曉，副秘書長殷世熙頒發第五、永康、歸仁分局等前三名獲獎單位獎座及獎金。（記者李嘉祥攝）

▲南市警局民力技能競賽結果揭曉，副秘書長殷世熙頒發第五、永康、歸仁分局等前三名獲獎單位獎座及獎金。（記者李嘉祥攝）

為呼應政府推動「全社會防衛韌性」工作，強化協勤民力專業技能，臺南市政府警察局昨（卅）日於新營區南瀛堂盛大舉辦「民力技能競賽」，全市十六個分局組隊參加，各派遣十名民力代表出賽，總計一百六十人齊聚競技，場面熱鬧，展現民力訓練成果與團隊精神。

競賽採「訓用合一」模式，先由臺南市消防局指派專業師資擔任教官，講授心肺復甦術CPR、AED操作及止血帶包紮等急救技能；課程結束後立即展開競賽，經過一整天激烈角逐，最終由第五分局勇奪第一名，獲頒金牌獎座及獎金二萬元，第二名永康分局獲頒銀牌獎座及獎金一萬元，第三名歸仁分局獲頒銅牌獎座及獎金五千元，藉以肯定各分局民力的專業投入與辛勞付出。

廣告 廣告

南市副秘書長殷世熙表示，民力是社區安全與防災體系中不可或缺的一環，也是落實「全社會防衛韌性」重要基礎，期透過競賽展現各分局民力的專業水準與協作能力，更讓民力在實際演練中累積經驗，提升面對突發狀況的信心與行動力。

市警局長林國清強調，未來警局會持續辦理專業訓練與實作演練，深化全民防衛意識，凝聚市民與警政單位的向心力，打造更安全、更有韌性的城市。