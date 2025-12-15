南市警局結合書法比賽設攤宣導反毒防詐觀念 扎根社會安全教育

南市警局結合書法比賽設攤宣導反毒防詐觀念，寓教於樂扎根學子社會安全教育。（記者李嘉祥攝）

為弘揚傳統書法藝術文化及強化校園學子對毒品與詐騙的防範意識，臺南市政府毒品危害防制中心攜手南瀛獅子會於六甲區六甲國小舉辦「南瀛獅子盃第13屆反毒宣導書法比賽」，賽事別出心裁融入「反毒」標語，讓學子在揮毫潑墨之際，也將守法守紀及反毒識詐觀念深植心中，達到寓教於樂效果。

臺南市政府警察局受邀參與活動設攤宣導反毒反詐觀念，現場展示各式新興毒品包，向青年學子解說如何辨識新興毒品、毒品偽裝術及拒絕方法，提醒民眾切勿因一時好奇或貪念而誤入歧途，應勇敢拒絕毒害，另也以有獎徵答等方式宣傳165打詐儀錶板網頁資訊、普發現金及新興高發詐騙手法、防制方法等資訊，向民眾介紹如何識詐與防詐，期透過文化饗宴讓書法藝術在生活中傳承，也讓「反毒反詐」種子向下扎根，營造健康安全友善宜居城市。

南市警局長林國清表示，新興毒品層出不窮、詐騙手法也不斷翻新，期藉由傳統藝術與現代法治教育結合方式，讓孩子在學習書法時也能建立道德防線，也提醒民眾，警察不會利用視訊或Line App與民眾直接製作線上筆錄，更不會以電話要求民眾至ATM、網路銀行操作轉帳或提領現金要求監管民眾帳戶，如收到不明簡訊或連結，請牢記「防詐四不」：不點擊、不填寫、不轉傳及不匯款，不要輕易提供個人提款卡、存簿、自然人憑證等個人資訊，避免誤入車手陷阱或淪為詐團人頭帳戶，而成為詐騙共犯，有疑惑可撥打165反詐騙專線或110報案電話查證及尋求協助。