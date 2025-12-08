南市警局結合活動走入群眾在地化多元識詐宣導 有效提升防詐成效

南市警局結合活動走入群眾進行在地化多元識詐宣導，今年參與實體活動多達5490場次，有效提升防詐成效。（記者李嘉祥攝）

▲南市警局結合活動走入群眾進行在地化多元識詐宣導，今年參與實體活動多達5490場次，有效提升防詐成效。（記者李嘉祥攝）

2025年近尾聲，為迎接聖誕佳節及新的一年到來，臺南市各區接續辦理各項大型活動，吸引人潮到訪，節慶氣氛濃厚；臺南市政府警察局結合在新化果菜市場舉辦番薯盛宴「2025甘藷豐年祭」及臺南市立圖書館「2025新．臺灣派對」聖誕點燈系列活動，於園遊會市集設置宣導攤位進行反詐騙宣導，透過有獎徵答、趣味互動小遊戲等方式吸引民眾關注，有效傳遞新興及常見詐騙手法、最新防詐資訊，並相互交流防詐小撇步，擴大防詐宣導觸及範圍，避免民眾受害。

為提升民眾防詐知能、防止民眾遭詐受害，南市警察局結合市府各項活動，藉由在地化、多元、活潑方式走入群眾，面對面進行識詐宣導；今年透過實體活動共宣導5490場次、網路宣導23430則，有效提升宣導觸及範圍及防制成效。

南市警局說明今年11月受理詐騙案件前3名案類依序為網路購物詐騙、投資詐騙及色情應召詐財，提醒民眾網路購物應慎選合法平台、有保障的支付方式，並呼籲勿於社群媒體「一頁式購物廣告」網頁下單、亦不建議於社群平台上和賣家或買家私訊交易，避免遭詐。

警局宣導人員也針對「普發現金1萬元詐騙」詐騙手法及實際案例進行說明，提醒民眾政府不會主動發簡訊或電子郵件通知領錢及線上登錄個人資料，目前已發生民眾遭詐團以普發現金結合假檢警手法進行詐騙案例，詐團假冒郵局人員通知民眾遭冒領普發現金1萬元，再以涉及刑案必須配合調查要求交付現金或提款卡，提醒民眾如接到可疑電話應立即撥打165反詐騙諮詢專線查證，有關普發現金領取方式可撥打「全民+1 政府相挺」官方免付費專線1988諮詢。

南市警局長林國清也建議民眾可多關注165打詐儀錶板最新防詐資訊，如遇疑似詐騙情事直接撥打165反詐騙諮詢專線或110報案專線向警方尋求協助，警民齊心共同反詐。