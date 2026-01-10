南市警局結合消防親子活動宣導防詐反毒

南市警局結合消防親子體驗活動宣導防詐反毒，跨局處共築府城安全防護網。（記者李嘉祥攝）

▲南市警局結合消防親子體驗活動宣導防詐反毒，跨局處共築府城安全防護網。（記者李嘉祥攝）

為擴大防詐反毒宣導層面，臺南市政府警察局10日結合消防局舉辦的「119 出任務．守護台南 GO！」親子消防體驗活動設置犯罪預防宣導攤位，將防詐、反毒觀念融入趣味闖關遊戲中，與現場參與的小小消防員及家長深度互動，寓教於樂將正確犯罪預防觀念傳遞予市民。

活動現場吸引眾多親子族群參與，南市警局針對近期高發詐騙案類進行解說及提供防詐小撇步，特別是「網購假買、賣家」手法；詐騙集團常假冒買、賣家在社群平台或拍賣網站貼文，待民眾聯繫欲進行交易下單時，再謊稱「無法下單」、「未簽署金流協議」或「帳戶遭凍結」，隨後傳送偽冒的官方客服連結，誘導民眾輸入個人資訊或操作網路銀行，進而盜領帳戶內存款。

廣告 廣告

南市警局宣導團講師詳細拆解此類詐騙話術與關鍵字，提醒民眾網路交易應提高警覺，切勿隨意點擊不明網址，或加入自稱銀行客服人員的LINE帳號，避免上當遭詐。

南市警局長林國清表示，詐騙集團手法日新月異，警方將持續透過各類大型活動主動出擊，與各局處合作推動識詐宣導，打造嚴密的識詐防護網，也呼籲市民碰到疑似詐騙時，牢記防詐三要原則：要冷靜、要查證、要報警，請先冷靜查證，並撥打165反詐騙諮詢專線或110報案電話求助，以遠離詐騙威脅。