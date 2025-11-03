南市警局結合移民署南區事務大隊強化新住民防詐意識，拓展防詐宣導觸及範圍。（記者李嘉祥攝）

來台居住外籍人士逐年增加，秉持防詐無國界精神，臺南市政府警察局特結合移民署南區事務大隊臺南市第一及第二服務站於曾文市政願景園區辦理「新住民關懷網絡會議」，向參加會議的新住民團體及民間組織代表人員宣導最新防詐資訊及防詐小撇步，期透過新住民代表將最新的防詐要領與對策帶回家庭、交友圈及社群團體，增加防詐宣導觸及範圍，以協助更多外籍人士及新住民認識新興詐騙手法，攜手共同反詐。

此次宣導除說明如何辨別詐騙行為外，並針對近期「普發現金一萬元」、「花蓮賑災捐款」、「假網路購物」、「假投資」等新興及高發詐騙案類進行手法分析，提醒外籍及新住民朋友，如發現有疑似詐騙情況，可立即撥打165反詐騙諮詢專線或110報案電話尋求協助。

南市警局講師表示，在台外籍及新住民朋友易因台灣與母國國情不同、法律規範不同而誤觸法律，市警局與移民署建立策略夥伴關係，持續將犯罪預防知能傳遞給在台外籍及新住民朋友，以保護其自身生命及財產安全。

南市警局長林國清強調，詐騙不分國籍、不分男女，警察局會持續透過跨機關、跨領域合作強化推動識詐及反詐宣導工作，也建議民眾可常至165打詐儀錶板網頁瀏覽查閱最新防詐資訊，提升自我防詐免疫力，遠離被害。