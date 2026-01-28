南市警局結合衛生局心理健康活動防詐問答闖關 提升反詐意識

南市警局結合衛生局心理健康活動以防詐趣味問答闖關方式與民眾近距離互動，透過寓教於樂提升民眾反詐意識。（記者李嘉祥攝）

臺南市政府警察局28日結合衛生局「115年新希望秀出愛」開運義剪暨心理健康宣導活動，於東區衛生局活動現場設置防詐宣導攤位，以防詐趣味問答闖關方式與民眾近距離互動，傳遞最新、常見詐騙手法及防詐資訊，讓市民參與活動之際也能同步更新防詐觀念，提升自我保護能力。

南市警局表示，依165打詐儀錶板統計數據及每日案例，臺南市近日受理多起「假檢警」詐騙案件，詐騙集團假冒NCC（國家通訊傳播委員會）或戶政事務所人員致電民眾，謊稱遭冒名申辦電信門號、申請戶籍謄本或開立銀行帳戶，隨後將電話線上轉接給假警察或檢察官，再聲稱民眾涉及刑案或洗錢，要求民眾交付現金、帳戶、提款卡及密碼進行「監管」，造成被害人鉅額財產損失。

市警局宣導人員分析「假檢警」詐騙案類為65歲以上族群常見高發被害案類，因此特別提醒民眾，檢警機關偵辦案件不會要求民眾交付財物、提款卡或存摺，亦不會監管民眾帳戶，若接獲此類可疑電話，請先「掛斷電話」，再冷靜撥打165反詐騙專線或110查證。

南市警局長林國清強調，年關將至，民眾購物及年節採買需求增加，提醒網路購物當心詐騙話術，不輕易聽從指示操作網路銀行或匯款，面對不明來電或訊息牢記「一聽、二掛、三查證」防詐三步驟，冷靜查證才能避免落入陷阱；也呼籲民眾如有鉅額提、領款需求，可向就近派出所申請護鈔服務，以保護財物安全，平安過新年。