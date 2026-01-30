南市警方提醒新法上路，將嚴查酒駕及無照駕駛，籲請民眾遵守法規。（記者李嘉祥攝）

▲南市警方提醒新法上路，將嚴查酒駕及無照駕駛，籲請民眾遵守法規。（記者李嘉祥攝）

為強化道路交通安全、降低重大交通事故發生，立法院三讀通過「道路交通管理處罰條例」部分條文修正案，針對無照駕駛行為大幅加重處罰，展現政府對危險駕駛「零容忍」決心；農曆春節將屆，返鄉及出遊人車潮增加，臺南市政府警察局將同步啟動酒駕違規加強取締專案勤務，雙管齊下，全力守護市民與返鄉遊子的交通安全。

南市警局表示，此次修法明確針對無照駕駛行為提高罰鍰額度，機車無照駕駛最高可處3萬6千元，汽車最高可處6萬元，並延長累犯計算期間，對於重複違規者採取更嚴格的處分；另無照駕駛車輛得當場移置保管並扣繳牌照，藉此有效遏止僥倖上路的危險行為；相關修法於115年1月31日正式施行，警方呼籲民眾務必依法取得駕照後再行上路，切勿心存僥倖。

廣告 廣告

南市交通警察大隊指出，透過「酒駕熱時、熱點」數據分析顯示，每逢歲末年初、補冬節氣及春節假期為酒駕事故高峰期，警方自114年11月起實施取締酒後駕車大執法專案勤務，酒駕事故件數較同期下降13%；為維護春節期間市民朋友團聚出遊交通安全，2月將延續取締酒駕大執法，持續加強取締酒駕違規行為。

市警局長林國清強調，酒駕不僅危害自身安全，更可能造成無辜用路人傷亡，任何酒後駕車行為，警方會依法嚴正取締，絕不寬貸；也呼籲市民無論是日常通勤或春節返鄉、出遊，務必遵守交通法規，不可無照駕駛、酒後不駕車；如有飲酒應改搭乘大眾運輸、計程車或由親友接送，共同維護道路交通安全，警方會持續透過執法與宣導並進的方式，打造安全友善用路環境。