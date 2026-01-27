南市警民連線防詐 黃偉哲表揚有功金融及超商業者

南市警民連線防詐亮眼，市長黃偉哲、市警局長林國清表揚去年十二月攔阻詐騙有功金融機構及超商業者。（記者李嘉祥攝）

臺南市政府廿七日召開治安會報，市長黃偉哲公開表揚去年十二月協助攔阻詐騙有功的二百卅位金融機構及超商業者，以及去年第四季攔阻件數達十件以上的金融機構，由中國信託銀行中華、中臺南、西臺南、東臺南、善化等分行，以及台北富邦銀行永康分行，統一超商文成門市等績優金融機構及超商業者代表受獎。

南市去年十二月詐欺受理件數一千一百九十件，成功阻詐一百六十二件，攔阻詐騙款項約七千三百七十萬餘元；警方分析高發詐欺案類前三名，以假網拍近三成最多、假投資次之，色情應召詐財第三；被害人年齡層以廿四歲至四十九歲占六成最高；被害人職業則以基層技術工及勞力工占三成五八最多，其次是專業技術人員及服務工作人員。

黃偉哲市長感謝市府團隊過去一年辛勤付出，也提及近期社會零星發生隨機攻擊事件，引發家長對公共場所及校園周邊安全關注，寒假期間孩子外出活動頻繁、網路使用時間增加，各項安全風險升高，安全議題不容鬆懈，已責成相關局處與警察局加強跨機關合作，全面強化公共場所及校園周邊安全作為。

市警局長林國清感謝第一線行員、超商店員積極配合警方打擊詐騙，即時辨識可疑交易並主動通報警方，有效攔阻避免民眾財產損失；警局於寒假及春節期間會持續加強巡邏、守望與交通疏導，並結合防詐宣導與即時攔阻機制，提高見警率與應變能力，守護市民與學童安全，讓民眾安心過好年。