南市警環監市道174線聯合稽查 守護山區道路安全防範噪音車擾寧

▲白河警分局及交通大隊會同環保局及新營監理站執行市道174線聯合稽查，守護山區道路安全與防範噪音車擾寧。（記者李嘉祥攝）

秋末冬初，臺南市白河、東山地區柑橘柳丁結實纍纍，加上關子嶺泥漿溫泉、百年古廟等，吸引各地遊客上山採果泡湯，市174及175公路沿線觀光車潮增多；考量山區道路坡度起伏且連續彎道多，為提升駕駛人專注力及自我管理車速，臺南市政府警察局白河分局偕同交通大隊、環保局、新營監理站於市道174線橫路休息站旁執行聯合稽查，守護山道行車安全，同時防範改裝噪音車擾寧。

白河警分局此次聯合稽查行動共計攔檢汽、機車85輛，取締各式違規不法共24件，其中當場舉發機車改裝排氣管未向監理站辦理異動4件、機車頭燈變更LED未登檢3件、汽機車設備改裝致規格不符及車身設備擅自變更11件、無照駕駛4件，另蒐證改裝排氣管噪音機車通報環保局召回2輛。

新營監理站及南市環保局提醒車主，道路交通安全規則已將機車排氣管改裝列入檢驗項目，改裝排氣管後未主動取得噪音合格認證並向環保機關辦理登錄（即監理單位無登記資料）者，將依「道路交通管理處罰條例」開罰900至1800元罰款；若噪音值超標，環保局會再依「噪音管制法」裁處1800至3600元罰鍰，同時通知限期改善。

白河警分局及交通警察大隊也呼籲駕駛人，別為了酷炫或享受聲浪隨意改裝或拆除愛車燈光、雨刷、排氣管等設備，任意變更車輛重要設備而未經審驗合格致影響他人行車安全辨識、噪音妨害安寧，經舉發移送或蒐證者，不僅會面臨行政罰鍰，後續還必須復原，再配合至監理站或環保局指定處所參加臨時檢驗，倘不予理會，車牌更可能面臨註銷處分，反而得不償失。