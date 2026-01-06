南市警破槍砲案...竟起獲罕見卡片型+手機造型折疊手槍 可裝2發子彈

南警刑大偵破一起槍砲案，起獲2把折疊造型手槍，其中有一支外觀乍看是iPhone手機，但展開後竟然是一把手槍，還能裝2發子彈，另一把手槍則貌似卡片盒，都能方便攜帶、偽裝。而嫌犯說他已非法改槍5年了，每支獲利大約2到5萬元不等。

警方鎖定一名男子，在其台南善化區住處將他逮捕，因為該男子涉嫌槍炮案，但警方在他身上搜到非制式卡片型手槍和手機型手槍各1支。其中手機型手槍的外觀乍看是iPhone手機，但員警仔細檢視卻發現，折疊地方展開後就有板機、彈室、撞針等完整槍枝結構，還可裝兩發子彈，根本是把有殺傷力的改造手槍；另一把卡片型手槍則貌似卡片盒，便於攜帶、偽裝。

廣告 廣告

據了解嫌犯是透過網路購買折疊手機造型玩具槍，然後自行改造槍支，再轉售謀利，每支獲利大約2到5萬元不等。而他這非法改槍的行為大約從5年前就開始，警方擔憂這類改造手槍已經大量流入市面，將深入追查槍支來源及流向，杜絕危險槍支被有心人持用。

※犯罪行為，請勿模仿

台南／陳緗淇 責任編輯／施佳宜

更多台視新聞網報導