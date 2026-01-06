南市警破槍砲案 起獲罕見卡片型折疊手槍

〔記者王涵平／台南報導〕南市刑大向上溯源一件2024年的槍砲案，與白河警分局組成專案小組，去年12月底前往善化將陳嫌、官嫌查緝到案，起獲非制式卡片型手槍1支、手機型手槍1支、霰彈槍子彈2顆等，罕見的卡片型槍枝外型乍看為薄型卡片盒及蘋果牌手機，經摺疊展開後成為1把手槍，可裝填2發子彈，便於攜帶及偽裝。訊後依違反槍砲彈藥刀械管制條例送辦，將深入追查槍枝來源及流向。

警方去年11月底查獲陳姓男子(70年次、仁德區人、有毒品前科)有1外觀宛如iPhone手機的物品，起初誤以為是玩具，經細心檢視發現該物可摺疊展開，進一步檢視後赫見板機、彈室、撞針等完整槍枝結構，確認為具殺傷力之改造手槍。擴大溯源追查槍枝來源，鎖定官姓男子(66年次、仁德區人、有毒品及槍砲前科，因槍砲案目前在監服刑)，於去年12月底借訊官嫌，釐清槍枝來源。據了解，官嫌係透過網路購買「摺疊手機造型玩具槍」後自行改造槍枝再轉售牟利，每支獲利約2至5萬元不等，改造行為約自5年前開始。

廣告 廣告

警方指出，改造手槍外型高度仿真手機，具備隱蔽、易攜帶及高度迷惑性，對執法人員與社會大眾安全構成極大威脅，將持續擴大追查是否仍有其他改造槍枝流向市面，並澈底追溯改造及販售源頭。

【看原文連結】

更多自由時報報導

獨家》高虹安涉貪二審逆轉獲判無罪 高檢署今提上訴

獨家》陣前換將成關鍵！「仙塔律師」突認罪內幕曝光

比賽中暴打國三生挨告 前曲棍球國手：激烈碰撞很正常

中共想過斬首台灣總統？「1神器」讓解放軍「根本斬首不了」

