南市警確保清廉 AI抽籤審查財產

臺南市政府警察局昨（二十一）日舉辦別開生面的「抽籤大會」，由市警局長林國清主持，從七百七十一位申報財產人員中抽出十%進行「財產大體檢」；為保證絕對公平，特別使用「智能AI抽籤系統」，過程公開透明，市警察局及所屬機關代表現場見證，確保抽籤作業公平公正。

市警局政風室說明根據公職人員財產申報法規定，擔任一定職務公職人員需公開財產，此次總計抽出七十八位應財產申報的人員進行詳細審查，將從中抽出二位特別比對「今年和去年」的財產變化，看看是否有異常增加。

市警局政風室指出，以前報財產需自己查存摺、查地契，麻煩且易出錯；近年法務部推動「公職人員財產申報授權服務」，只要申報人手指一點，系統就會自動帶入申報人財產資料，且自一一二年九月十六日起，法務部施行財產申報擴大授權，將授權服務批次提高至八次，增加申報人授權期間彈性空間。林國清局長強調，清廉應從每個人自己做起，期透過公開透明抽籤與審查，要讓市民知道，守護治安的警察品格絕對禁得起考驗；也呼籲同仁申報財產時多利用科技工具，省時還能避免因為填錯資料而被罰款，保障權益。