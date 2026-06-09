南市警高鐵台南站實施維安演練

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南市警局於高鐵台南站實施維安演練，模擬隨機傷人及挾持人質情境，強化大眾運輸場域安全防護機制。



（記者李嘉祥攝）

▲南市警局於高鐵台南站實施維安演練，模擬隨機傷人及挾持人質情境，強化大眾運輸場域安全防護機制。



（記者李嘉祥攝）

位於臺南市歸仁區的高鐵台南站與台鐵沙崙站共構，每日往來旅客眾多，具關鍵基礎設施地位。為提升交通運輸場站面對重大危安事件應變處置能力，臺南市政府警察局九日特舉辦「一一五年靖勇專案演練」，模擬隨機傷人及挾持人質情境，藉由跨機關聯合演練驗證通報、指揮、疏散、救援及危機處理機制，確保旅客生命財產安全。

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演練模擬歹徒於高鐵站前廣場持刀隨機襲擊旅客，造成多名旅客受傷，隨後丟擲煙霧彈逃逸；警方獲案後第一時間啟動緊急應變機制，派遣警力並通報高鐵台南站、鐵路警察局、消防等相關單位到場執行三層封鎖警戒、蒐證，除現場設置前進指揮所及成立應變中心，並於高鐵站出入口及周邊重要路口設置攔截圍捕點追緝犯嫌；高鐵台南站也緊急廣播並進行旅客疏散，消防人員則迅速到場完成傷患檢傷分類、緊急醫療處置及後送作業。

演練歷時約二小時，過程逼真，各單位依標準作業程序分工合作，針對現場資訊傳遞、指揮調度、交通管制、媒體應對及旅客服務等項目進行驗證，展現面對突發重大人為危安事件時的協調應變能力。

南市警局長林國清表示，近年公共運輸系統面臨多元安全威脅，透過定期演練與跨機關合作，可有效提升第一線人員警覺性及實戰經驗，確保在突發事件發生時能迅速控制情勢、降低傷亡風險，維持交通運輸系統正常運作；警局會根據演練成果檢討精進作業流程，強化跨機關聯繫及關鍵基礎設施安全防護，打造安全安心治安環境。