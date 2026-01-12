南市議員向中央喊話規劃全套少子化解方 將錢花在刀口上及減輕地方政府負擔

南市議員蔡育輝、方一峰及議員參選人尤淨寬向中央喊話，希望規劃全套少子化解方及挹注經費，將錢花在刀口上，同時減輕地方政府負擔。（記者李嘉祥攝）

蔣萬安送北市學子營養午餐全免的新春賀禮，讓免費營養午餐成為夯議題，各縣市跟著大車拼，不僅藍白營市長跟進，連臺南市長黃偉哲、高雄市長陳其邁也急轉彎接力；臺南市議員蔡育輝、方一峰及議員參選人尤淨寬12日舉行「少子化國安危機、營養午餐應該全國一致姓，由中央編列預算因應」記者會，高分貝向中央喊話，希望聽到全國荷包緊縮家長的心聲，打造一整套完整少子化解方，從生育津貼、托育補助、不孕補助、育嬰假彈性化、托育公共化、提供婚育宅，把錢花在刀口上，才能讓年輕人有感。

蔡育輝表示，內政部統計2025結婚對數只有11萬對，出生的新生兒總數全年10萬人左右，對比60年代到80年代間，每年出生的寶寶人數約3、40萬人比，如今寶寶出生率墜崖式狂跌，2026一年新生兒總數預測可能只剩8萬，讓少子化成為國安危機，也質疑政府能大手筆編列軍購費及下鄉宣講，為何不能重視少子化危機，將錢用在照顧國家未來主人翁身上。

方一峰議員說，萬物飆漲年代年輕人不願結婚生子，是因為經濟重擔壓垮對未來的希望，北市長蔣萬安推出免費喝牛奶、免費營養午餐等利童利家長政策，在與論及全台縣市長一一接力跟進後，臺南與高雄才急轉彎說要提供國中小學童免費營養午餐，希望能中央能全國一致性推動，不要讓地方政府苦哈哈。

尤淨寬議員指出，少子化既然是國安危機，中央應從鼓勵年輕人結婚生子開始，對症下藥擬定一整套完善的少子化國安解方，從生育津貼、托育補助、不孕補助、育嬰假彈性化、托育公共化、提供婚育宅到國中小牛奶、營養午餐等一條龍，由中央編列預算，將錢花在刀口上。

蔡育輝、方一峰和尤淨寬也強調，人力才是國家真正的戰力，從此次全國營養午餐免費，各地政府接力和急轉彎跟進，顯示只要是利民的福利政策，年輕人才會有感，少子化國安危機才真正有解。