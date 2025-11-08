南市議員批法院 未顧外送員權益

外送平台富胖達未幫外送員車輛投保「強制汽車責任保險」及「機車第三人責任保險」，遭台南市府罰款，但高等行政法院認定開罰法源違反憲法原則，判決免罰定讞。（本報資料照片）

《台南市外送平台業者管理自治條例》於民國111年9月24日上路，要求業者必須幫外送員投保汽車強制險、機車第三人責任險及團體傷害險，但被高雄高等行政法院認定該自治條例牴觸中央法令，判決foodpanda免罰確定。當初提案的台南市議員蔡育輝表示遺憾，並認為高高行的見解有問題，根本沒有站在外送員權益的角度思考。

蔡育輝指出，各縣市外送員交通事故頻傳，卻不見政府關心他們的權益。此案係因中央不立法，地方議會依法定權責及程序制定地方自治條例，強制外送平台業者替外送員保險，希望保障外送員應有權益，完全合法合規。

蔡育輝強調，此案既已判決確定，形同要求外送業者強制投保的做法已失效，他也將改變策略，要求台南市政府邀請業者及外送員代表共同會商，並敦促業者從利潤中提撥1成作為基金，再以基金替外送員投保。

南市勞工局統計，近3年來每月平均發生3至4件外送員交通意外，外送員大多是生活較不容易的民眾，一旦發生車禍事故，對他們的經濟造成很大負擔，一般縣市要業者為其投保的意外險，只能理賠外送員自己的損失，而台南市要求業者投保強制險與第3方責任險，除理賠外送員自身損失之外，還包括賠償對方的損失，如此才能夠實質減輕外送員發生事故後面臨的各種壓力。