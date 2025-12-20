南市議員挑燈加班加點 第10次臨時會完成總預算三讀圓滿閉幕

南市議員挑燈加班加點，第十次臨時會完成總預算三讀圓滿閉幕。（記者李嘉祥攝）

臺南市議會第10次臨時會完成115年度市總預算暨附屬單位預算案聯席審查，並於大會通過三讀，圓滿閉幕。主席邱莉莉議長感謝黃偉哲市長率市府各局處首長列席，亦肯定議員用心把關市政建設，期許府會繼續努力建設大臺南。

南市議會第10次臨時會最後一天議程主要接續審查115年度南市總預算暨附屬單位預算案，經大會通過變更繼續聯審總預算，議員一鼓作氣延時審查，最終於晚間將交通局、美術館、消防局等單位預算全數逐條審查完畢，創下南市議會合併來審查紀錄。因應議事人員彙整及印製議案資料，最後一天議程由主席邱莉莉議長主持，進行報告事項、討論議案、三讀議案第二、三讀會等。

南市議會表示，115年度南市總預算案，單位預算歲入編列1227億426萬元，歲出編列1270億8378萬元，經2次會期接力審查，大會三讀通過歲出刪減6744萬3千元，其中包括康寧大學校區建物、租金及維護管理費共刪減5305萬9千元；附屬單位預算則刪減臺南市交通作業基金雙市政園區停車場員工月繳優惠收入414萬元。針對康寧大學相關預算，大會做成決議，明年3月份臨時會請市府進行相關規劃專案報告說明，待議員清楚同意再提出追加預算。

議會指出，美術館預算大會照案通過，並依聯審意見作出附帶決議，包括116年美術館預算減列補助3000萬元，以及與文化部的行政契約須重新訂定，且須有議會議員代表參與，其訂定內容包含停車場收入二分之一撥予市府、重新考量無償撥用或收取權利金，以及應列入終止條款。

此外，臨時會亦通過市府17件具時限急迫性墊付款案，墊付金額總計3億9689萬2千元，並討論2件議員臨時動議提案，其中針對建請於臺南市新化區衛生所暨衛福園區新建工程增設親子悠遊館案，大會決議請市府動用二備金將新建工程規劃增建為4樓，並將4樓規劃為新化區親子悠遊館，建設所需費用由市府追加預算增列；另針對建請制定「臺南市公有零售市場停止使用核發補助費自治條例」案則建議市府研議草案於下次定期會提出。