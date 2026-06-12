南市議員方一峰關心土方去化提多元回填解方 不養魚的漁電共生業者應撤照

南市議員方一峰於總質詢時關心土方去化問題，提多元回填解方，也見意市府對不養魚的漁電共生業者應撤照。（記者李嘉祥攝）

▲南市議員方一峰於總質詢時關心土方去化問題，提多元回填解方，也見意市府對不養魚的漁電共生業者應撤照。（記者李嘉祥攝）

臺南沿海養殖地區有漁民深受假養魚真種電之害，市議員方一峰於總質詢中追問市府相關局處，既然沒養魚為何不撤照，憂心光電業者積欠下游包商和養殖業者龐大的工程款和租金可能會拿不回來，同時也關心土方之亂，針對市府設置七股土方暫置場遭居民反彈，建議將挖出來的土方直接回填，由需要的低窪區和農地改良區提出申請，並繳交費用，創造充盈市庫等多贏方案。

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方一峰議員表示，為解決土方之亂，市府計畫在七股大學校區設置七股暫置區，說明會當天居民反彈強烈，目前還持續在溝通當中，何時能啟用都還未知；他認為，社宅和公共工程挖出的土方要找地方暫置，就會面臨運送費用、放置維護費及居民的陳抗，為何不乾脆回填到低窪地、農地改良或南市公共工程之用，建議可將營建剩餘土方直接公告，看法規允許的單位，誰需要土方回填，誰就提出申請。

方一峰議員並舉七股工業區為例，需要土方向經發局申請，農地回填就跟農業局申請，最後交由工務局會診，未來不論是挖出來的土方要繳費用給市府，回填的土方也要繳費用給市政府，此多元方案不僅擴增去化流程，更減少土方運送流程，若真無處回填，就直接運送到工業區暫置，也可減少民怨。

方一峰議員也提及接獲陳情，光電業者打著漁電共生口號租魚塭建造太陽能板，但養於不合規定，租金全部沒付，建造的下游包商都沒領到錢，質疑市府稽查不符是否應該撤照，因為積欠款項太大，若一再展延，居民心中有疑慮，包商已經告光電業者了，市府不能以輔導當藉口，該撤照就撤照，並協助下游包商和魚塭業者拿回工程款和租金，且去年丹娜絲颱風來襲，大北門有些漁電共生案場毀壞至今都沒有整理，大排也淤積，光電案場水路都塞住，現在又即將進入颱風號發期，憂心未來如颱風再來，造成的災害該向誰求償。

方一峰議員強調，此屆議員任內，他成功爭取佳里第三活動中心，強力監督將軍海水淡化廠案，也關心少子化育嬰假政策，更為讓南科年輕員工有條安全回家的路，長期爭取西港大橋的興建；北門區人口一直流失，希望市府的地方建設要重視溪北地區經濟和運動的全面發展，城市才能進步。