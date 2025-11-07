南市議員曾培雅稱讚黃偉哲財務大師 花130億取得價值400億砲校土地





台南市議員曾培雅7日總質詢時，公開稱讚黃偉哲市長任期內還了近160億元的債務，花130多億元取得價值400億砲校土地，讓舉債空間增加到1000億元，希望黃偉哲市長能藉財源有餘裕之際，努力解決少子化、高齡化的國安困境，讓台南市成為幸福城市。

曾培雅表示，她爭取一里一活動中心、夜間臨托設點等市政建設，感謝黃偉哲市長都做到了，還了603億元債務中的159億，讓市府成為財政穩健、債務健全的前段班，更花130多億元取得砲校近42公頃的土地，價值約400億元，黃偉哲市長是開源節流的財務大師，目前市府還有1000億元以上的舉債空間，她建議，在財務穩健的狀況下，增加社會福利、少子化和教育議題的舉債空間。

廣告 廣告

曾培雅說，台南市一年出生數已跌破一萬人，產婦孕期平均12次產檢，台南市目前對於孕婦產檢車費補助零補助，因應少子化，她希望爭取台南市好孕專車，每人能補助5000元，也希望能推動到宅坐月子全面性補助，展現城市對於少子化的重視，打造母嬰友善幸福城市，也請別忘了台南市已成為超高齡城市，65歲以上人口將突破20%，推動計程車乘車費用補助刻不容緩，希望黃偉哲市長面對少子化、高齡化，應推動有感福利政策，成為史上留名，最有溫度的台南市長。

曾培雅指出，台南市教育局去年起持續推動，學生生活問卷調查，問孩子有沒有人觸摸他？為了保護孩子，這項政策應更務實，因為涉及性平？有家長陳情，她的兩個孩子分別就讀小學二、四年級，一起洗澡時，弟弟摸了哥哥的生殖器，第二天，哥哥在學校生活問券調查如實敘述，導師看到立刻通報輔導室，再輾轉通報社會局，社工就直接到小朋友的家，家長非常惶恐，兄弟間的嬉鬧，怎會成為社會局通報事件？孩子是否會留下不好紀錄？

教育局長鄭新輝答詢說，會加強霸凌與性平事件的處理流程，沒有成案就不會留下紀錄。

更多新聞推薦

● 議會報告豬瘟防疫 盧秀燕再致歉