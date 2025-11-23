南市議員李宗霖婚宴席開百桌 總統市長民代齊獻祝福

台南市議員李宗霖昨晚舉辦婚宴，與長跑八年伴侶陳嘉伶喜結連理，現場席開百桌，台南市長黃偉哲、立法委員林俊憲、市議會議長邱莉莉、市府各局處首長與多位綠營民代皆親臨現場祝賀，總統賴清德亦特別錄製影片獻上祝福，場面歡馨。 圖：李宗霖服務處提供

[Newtalk新聞] 台南市議員李宗霖昨（22）晚舉辦婚宴，與長跑八年伴侶陳嘉伶喜結連理，現場席開百桌，台南市長黃偉哲、立法委員林俊憲、市議會議長邱莉莉、市府各局處首長與多位綠營民代皆親臨現場祝賀，總統賴清德亦特別錄製影片獻上祝福，場面歡馨。

李宗霖與現為律師的陳嘉伶因皆曾投入台南市議員選舉、理念契合而結緣，陪伴彼此走過轉換跑道的低潮、閉關考試的沈潛、當選議員的喜悅等人生重要階段，歷經八年愛情長跑，最終修成正果，步入婚姻殿堂。

李宗霖致詞時表示，台語的「妻子」要唸做「牽手」，兩人在 2018 年一起經歷市議員選舉敗選時，自己在宣傳車上牽著嘉伶的手一起謝票，讓他體悟到，不只是牽手面對選舉的結果，他更想與嘉伶一起牽著手面對未來的人生。

李宗霖引述婚禮嘉賓，金曲歌王謝銘祐音樂創作《路》的歌詞，表示自己將牽著妻子的手，「有路，咱沿路唱歌，無路，咱蹽溪過嶺」。

新娘陳嘉伶含淚說到，愛情長跑過程經歷多次分合，慶幸也感謝彼此能有勇氣再度擁抱對方，李宗霖曾多次提到，自己有兩個夢想，「一個是台灣獨立，一個是跟陳嘉伶永遠在一起」，很開心今天完成了其中一個夢想，而另一個夢想，兩個人會持續牽著彼此的手，一起向前邁進。

婚禮現場嘉賓雲集，台南市長黃偉哲、立法委員林俊憲，台南市議會議長邱莉莉更率多位綠營議員到場祝賀。黃偉哲高度肯定李宗霖在議會的專業表現，除了祝福新人白頭偕老、共譜幸福人生外，也勉勵新人應該要對台南的生育率做出貢獻，現場笑聲不斷。

立委林俊憲身為李宗霖的台南一中與成功大學學長，現場致詞表達深切祝福與勉勵。李宗霖更爆料，兩人相識其實是自己某一次在路口宣講時，林俊憲經過特地下車給予鼓勵支持，讓宗霖感動萬分，也造就了兩人的好交情。

議長邱莉莉說，人還沒有到現場，就已經在網路上看到宗霖辛苦過五關斬六將的迎娶影片，李宗霖就像自己的弟弟，雖然心疼，但這個是人生必經的考驗，勉勵新人要一起攜手創造美好的家庭。

婚禮也播放賴清德總統的祝賀影片，總統提醒：「宗霖要記得，不可以用質詢的口吻對待自己的太太喔！新娘也記得，家庭不是法庭，也千萬不要用法庭辯論的規格來面對宗霖」，「政治跟法律，都需要講道理，但是愛情與家庭最好不要講道理」，總統幽默發言引起全場歡笑。

婚宴也安排趣味答題活動，考驗賓客對新人感情故事的了解程度，最終由李宗霖的好兄弟高雄市議員張博洋以最快秒數全數答對，⁨張博洋形容，這六年自己根本就像這對情侶的交往字典，一切歷歷，因此今晚更感溫馨與感動。

