南市議員李宗霖婚宴 賴清德獻祝福：愛情和家庭別講道理

無黨籍台南市議員李宗霖與愛情長跑8年的律師陳嘉伶22日晚間在台南市舉行婚禮。（李宗霖團隊提供／洪榮志台南傳真）

無黨籍台南市議員李宗霖與愛情長跑8年的律師陳嘉伶22日晚間在台南市舉行婚宴，現場席開近百桌，賴清德總統也透過錄影獻上祝福，恭喜他們有情人終成眷屬，還以過來人身分提醒倆人未來要相互包容、體諒，「政治和法律需要講道理，但愛情和家庭最好不要」，展現「賴氏幽默」的風格，讓現場上千親友哄堂大笑。

賴清德表示，宗霖和嘉伶這對革命情侶，一個是台南市議員，一個是人權律師，倆人因太陽花學運的感召，懷抱台灣主體意識及理想投入政治，很高興他們有情人終成眷屬。

接著，賴清德話鋒一轉說，但他要以過來人的身分，給倆人一個小小的提醒，「提醒宗霖，家庭不是議場，千萬不要以質詢黃偉哲市長的態度來面對嘉伶；也提醒嘉伶，家庭不是法庭，千萬不要以法庭辯論的規格來面對宗霖。」

賴清德還說，「政治和法律都需要講道理，但是愛情和家庭最好不要講道理」，期待倆人組成家庭後，要用心聆聽對方聲音，用心包容體諒對方，用心經營倆人的共同未來，不論是愛情或是婚姻都是一種人生的修煉過程，在疼惜台灣之前，一定要先疼惜自己及一生共同的伴侶。

據了解，李宗霖與陳嘉伶都曾投入台南市議員選舉，並因理念契合而結緣，陪伴彼此走過轉換跑道的低潮、閉關考試的沉潛、當選議員的喜悅等人生重要階段，歷經8年的愛情長跑，最終修成正果，步入婚姻殿堂。

昨晚的喜宴冠蓋雲集，立委林俊憲、郭國文、王定宇及台南市長黃偉哲、議長邱莉莉、副議長林志展與市府局處首長、約20名議員等多人出席。

