南市議員李文俊問政大豐收 成功爭取安定二座聯合活動中心





台南市議員李文俊爭取安定區安定里、安加里及蘇厝里與蘇林里二座聯合活動中心興建，18日在議事廳獲得市府相關單位應允配合後續興建作業。他還爭取新市區其他9個里分配永康焚化爐的回饋金。環保局長許仁澤說，永康焚化爐委外作業合約將在117年屆期，未來新擬定的合約會提高廠商給市府的回饋金額，且五年一次合約檢討。市長黃偉哲也坦承永康焚化爐的收益都被廠商賺走，市府拿到的回饋金很少，這並不公平，未來的合約要對市府有利。

李文俊表示，安定區的安定里與安加里長期沒有活動中心使用，很多活動都借用廟埕辦理，若遇下雨則無法進行。他建議已核准遷葬的安定公墓原址，總面積高達近一公頃，可作為將來安定與安加二里活動中心興建用地，但遷葬完成後須先整地鋪曬二年再使用。市長黃偉哲說，此案可同步進行都市計畫通盤檢討、遷葬作業及里聯合活動中心規劃三種程序同步進行。

李文俊說，安定區的蘇厝里及蘇林里活動中心，因建物老舊被鑑定為危樓已拆除，目前二里都沒有活動中心，他曾建議在南科特定區D區公細1位置，約有300坪的用地可做為這二里聯合活動中心，他問地政局長陳淑美該案何時啟動呢？陳淑美說，該案已公告，12月會申請補償，明年初用地可取得，她建議民政局可先啟動聯合活動中心的規劃設計。

由於永康焚化爐焚燒的煙風向涵蓋新市區11個里，卻僅有2個里有分配到回饋金。李文俊認為不公平，他要求其他9個里也需納入回饋金補償。環保局長許仁澤說，永康焚化爐委外操作的合約20期限，將在117年到期，當初焚化爐設置周遭都是空地，隨著都市發展，人口也逐漸集中，合約屆期前會重新檢討，也會明訂合約需5年調整一次。李文俊認為5年太久，應該3年檢討一次，許仁澤說合約擬定之後會送議會審議。市長黃偉哲也說，永康焚化爐委外合約是縣市合併前簽約的，錢都被業者賺走，給市府的回饋非常少，未來的合約一定要有利於市府。

