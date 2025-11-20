南市議員林燕祝關心市府自創肥料品牌廠房不符規定 嚴查廚餘避免成防疫破口

南市議員林燕祝質詢時關心市府自創肥料品牌廠房不符規定，也要求嚴查廚餘避免成防疫破口。（記者李嘉祥攝）

臺南市議員林燕祝於市議會總質詢時，指出市府農業局於廚餘養豬查緝上多項不當作為，另環保局將「尚好肥」堆肥稱為「培養土」恐涉未經申請核准登記擅自製造肥料，且兩座廚餘高速發酵廠啟用多年仍需大量人工作業，空污等設備與建築物也被疑不符規定，要求市府盡速改善並嚴查違規業者；另中央禁用廚餘養豬後，臺南每日百噸廚餘全靠焚化，恐增加戴奧辛風險並排擠垃圾處理量能，建議市府盡快規畫建置生質能源廠，讓廚餘從「防疫破口」轉為再生能源，落實循環經濟。

林燕祝議員拿出由臺南市廚餘高速發酵場所製成的兩包肥料，請市長黃偉哲分辨哪包是「肥料」與「有機質栽培介質（培養土）」。她表示，肥料種類、製造等均須符合肥料管理法及肥料種類品目及規格規定，「尚好肥」為品目編號5-11的雜項堆肥，在中央已取得肥料登記證，「培養土」則是品目編號7-03的有機栽培介質，這兩類肥料適用範圍、性狀、主成分、限制事項或檢驗項目均不相同；依據肥料管理法規定，肥料非經向中央主管機關申請核准發給肥料登記證，不得製造、輸入或販賣，惟環保局均指稱「尚好肥」的性質為「培養土」，若為培養土（有機栽培介質），等同於帶頭違法，未經申請核准肥料登記即擅自製造。

林燕祝議員指出，臺南目前有兩廚餘高速發酵廠，於108向環保署爭取7728萬元經費，加上市府自籌1472萬，總計9200萬元建置，新化廠與城西廠分別在109年、110年陸續啟用，至今仍需人工做篩分，連柳丁等水果經過破碎程序還是完好如初，在高速發酵槽發酵階段時也是需要人工翻堆，廠區內製程廚餘廢水會抽至沼液桶由清潔隊載運至處理廠，但是清洗車輛、場地的汙水就直接沿著排水管排出，若是一般民間私人公司早就被市府開罰，且當初建置廠房時也沒有連續壁與負壓除臭能，質疑這樣的建築物、空汙防制設備和汙水處理設備是否合法。

林燕祝進一步說，中央全面禁止廚餘養豬後造成廚餘之亂，臺南每日要去化的廚餘就高達100噸，焚化爐燒大量廚餘會產生許多問題，因廚餘富含水分會導致爐內溫度不足影響焚化爐壽命，現又正值永康焚化爐的歲修期，僅剩城西焚化廠在運作，也排擠處理民生垃圾量能，她更憂心的是燃燒廚餘會產生大量的戴奧辛，不僅隨風向飄散，也會沉降到土壤或地下水源，慢性毒害市民健康，認為廚餘去化是當務之急，建議市府盡快規劃蓋生質能源廠將資源循環利用。

對此環保局說明，非洲豬瘟疫情爆發後衍生廚餘去化壓力，為導入更高效的處理設施，市府向中央爭取廚餘處理再利用設施優化及整建計畫，預估可處理160 噸的廚餘，確保全市廚餘處理穩定無虞；「尚好肥」產品有正式販售與資源回收物兌換等兩種取得方式，凡屬販售產品須依法取得肥料登記證，因此以「尚好肥」為正式名稱；民眾以回收物兌換時則沿用慣稱「培養土」，兩者名稱不同但成分一致，堆肥含水量均低於 50%，符合「肥料品目5-11 雜項堆肥」標準，也會持續盤點防制設備並研議優化，針對不足之處積極爭取預算改善。

為防範非洲豬瘟疫情持續擴大，中央公告全面禁止使用廚餘養豬，林燕祝議員也踢爆有業者至今仍是違反禁令，殘破豬舍裡桶中滿滿熟廚餘，環境髒亂不堪，豬舍周圍堆放許多非法棄置的營建混合物和瀝青，民眾多次檢舉，該養豬場也未取得畜牧場登記或飼養登記證，主管機關沒辦法對其撤證，要求市府相關單位落實稽查，瞭解到底全市還有多少廚餘養豬橫行的黑數，不要放任業者的犯行成為防疫破口。