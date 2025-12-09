南市議員率大新營及曾文區地方領袖拜會總統 展現溪北產業重要地位

南市議員沈家鳳、陳秋宏由立委林俊憲陪同，率大新營及曾文區地方領袖拜會總統，展現臺南溪北百工百業產業重要地位。（記者李嘉祥翻攝）

▲南市議員沈家鳳、陳秋宏由立委林俊憲陪同，率大新營及曾文區地方領袖拜會總統，展現臺南溪北百工百業產業重要地位。（記者李嘉祥翻攝）

臺南市議員沈家鳳、陳秋宏率領大新營、曾文區地方領袖與百工百業企業家，由立委林俊憲陪同至總統府拜會賴清德總統；參與團隊來自產業界、社福界、教育界、農業界、公益團體與在地志工，呈現在地深厚的產業能量與社會活力。賴清德總統肯定在地企業與社區力量長期貢獻，強調中央會持續協助地方推動產業升級、交通改善與人才培育，使臺南各區都能共享發展成果。

廣告 廣告

此次拜訪人員包括前新營區長翁振祥、白河里長聯誼會長陳新店夫婦、社區理事長吳麗真、林燕南慈善團隊理事長柯碧霞與志工，官田區官田里等四位里長，以及臺南金屬、機械、自行車、紡織、美妝、光學、民生用品等多家重量級企業代表，展現溪北在國家產業版圖中的重要地位。隨行者亦包括遠從澳洲返台的瑞通國際董事長林建樺，象徵大新營企業家的國際視野與在地深根。

沈家鳳、陳秋宏議員表示，只要讓產業動起來、工作變多、青年願意留下，新營就會更強、更有未來；此次拜會除向總統傳達基層期待，也盼中央在產業、長照、農業支持與交通建設上給予更大助力。

立委林俊憲指出，行政院已正式核定柳營機器人產業聚落落地柳科三期，並與沙崙研究中心形成「雙核心」科技布局，未來將帶動溪北像南科主園區般成為下一個十年發展引擎；他也再次提出「新臺南，從溪北出發」政策，強調均衡臺南城鄉發展，是下一階段市政最重要的任務。

林俊憲也闡述他對溪北與大新營的完整願景，認為大臺南要前進需讓農業升級、青年願意在地扎根、地方創生能量被看見，同時讓長照資源全面提升，未來將推動食農產業專區與冷鏈物流系統，協助農產加工加值；以市有耕地優惠租金、農機補助與培育機制鼓勵青農返鄉；打造文化新創智慧館，讓科技與文創結合並吸引國際數位工作者進駐；加強溪北長照服務量能，爭取長照3.0資源落地，讓長輩能在地安老。這些都是打造「新臺南」的重要關鍵。

林俊憲立委也肯定此次二位議員率團拜會，展現「地方力量 × 中央支持」合作精神，他會持續扮演中央與地方最堅強的橋梁，推動資源真正流向人民需要之處，完成「新臺南，從溪北出發」願景。