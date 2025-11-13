南市議員王宣貿關心溪北六區發展 促請檢討區里資源分配與長者肌力政策升級

南市議員王宣貿關心溪北六區發展，並要求市府檢討區里資源分配與長者肌力政策升級。（記者李嘉祥攝）

臺南市議員王宣貿13日於議會市政總質詢聚焦大新營地區發展，直指當前政策預算投入分散於農業、科技、宗教及文化產業，缺乏整合，資源無法凝聚成品牌，文化活動也難以創造知名度與經濟效益；另也針對里鄰制度與長者健康照護兩大議題提出建言，要求市府正視里鄰合併後行政負擔過重問題，並推動長者肌力與健康政策的整合升級，為高齡社會的公共服務品質把關。

王宣貿議員表示，新營、柳營、鹽水、白河、後壁、東山等臺南溪北六區年度活動主力多為農產行銷與宗教祭典，觀光多元化有限，旅客停留時間短，區域經濟成長受限；他也提及中央與市府投入數十億元打造的鹽水岸內影視基地尚未對外長期開放，亟需盤活資源、提升效能，帶動地方觀光與產業發展，建議借鏡日本新潟與美國好萊塢案例，採分區分流設計，讓影視基地結合觀光參訪、影視體驗與主題活動，同時串聯周邊產業，規劃2日1夜深度旅遊路線，讓基地成為推動大新營文化觀光的核心火車頭。

王宣貿議員建議市府應成立跨局處專案小組，由觀光旅遊局、文化局與經發局共同合作，研擬岸內影視基地的長期營運計畫與觀光整合方案，推動影視、旅遊、餐飲及文創產業鏈連動，讓大新營地區以影視產業為核心，落實產業聚焦、觀光深化與文化品牌化的具體策略。

市長黃偉哲回覆未來將研議可行方案，並向中央爭取預算支出及參考環球影城、迪士尼與中影電影城等經驗，以拍片與觀光並重推動基地發展，活用空間並引入品牌合作，逐步朝「台灣好萊塢」的願景邁進。

另外，王宣貿議員也關心鄰里合併後，部分里幅員廣闊或里民人數過多，不僅原定每里編列的13萬元經費難以支應日常活動與環境維護需求，鄰長業務負擔亦較以往沈重，雖然鄰長經費近年每有調升，但與其他五都相比仍有明顯落差，建議市府應檢討現行經費編制，並評估依實際狀況將部分超大里拆分，以維持行政效率與里民服務品質。

在社會照護方面，王宣貿議員指出，因合併造成新設大里幅員遼闊或地理區隔明顯，部分巷弄長照站難以全面服務，需重新規劃照護據點設置，使長輩就近可得照護資源；大新營六區65歲以上長輩已超過總人口的20%，但目前衛生局網站顯示該地區僅白河秀祐、後壁菁豐、東山林安三處具備「肌力訓練、營養照護、慢性病管理、防跌」課程健康促進站，相關據點佈建明顯不足，且據衛生局表示中央自明年起將不再補助銀髮健身俱樂部籌設，恐導致資源斷層。

王宣貿議員強調，王宣貿表示，面對高齡化加速的現實，地方政府必須以「整合、落實、前瞻」為原則，強化里鄰治理與健康照護體系，建議市府應整合衛生局與社會局資源，將肌力訓練、營養管理、慢性病防護、防跌課程等服務，嵌入全市數百處巷弄長照站與關懷據點，讓基層網絡全面升級。如此一來，不僅能提升長者健康品質，也能從源頭減少長照與健保體系的負擔，落實預防重於治療的高齡友善政策。