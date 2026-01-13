南市議員蔡宗豪攜手在地團體 推動「寒冬送暖」公益行動





農曆年前夕寒意漸濃，為凝聚社會多元力量、將溫暖實際送進社區，市議員蔡宗豪串聯不同角色共同推動「寒冬送暖」公益行動。活動首先結合企業力量，由在地企業小豪洲沙茶爐提供物資支持；第二道力量來自婦女團體，大臺南新百合婦女發展協會長期深耕社區、此次也捐贈物資投入關懷行動；第三道力量則由鄭子寮福安宮與開基萬福庵等宗教團體捐贈物資、匯聚信眾善意；第四道力量是承順青年參與行動實踐，展現年輕世代的熱情與責任。透過各界力量層層串聯，將溫暖與愛心送進社區每一個角落。

廣告 廣告

「寒冬送暖」公益行動將分別於北區及中西區辦理，其中北區預計發送827戶，訂於115年1月23日（星期五）上午10時至下午3時，在鄭子寮福安宮進行；中西區預計發送674戶，訂於115年1月25日（星期日）上午10時至下午3時，在開基萬福庵辦理。

市議員蔡宗豪表示，去年《天下雜誌》城市調查與相關民調皆顯示，台南在經濟面向整體表現落後，居六都之末，每戶可支配所得中位數僅86萬元，與六都第一名的132萬元相比，存在近50萬元的顯著差距。這樣的結構性落差，讓不少家庭在面對物價上漲與生活支出時承受更大壓力，也使民間更需要彼此扶持。

蔡宗豪指出，「寒冬送暖」不只是一次物資發放活動，而是在經濟壓力仍未緩解的現實下，透過民間力量補位，讓社會多一份關心、多一份溫度，成為善意循環的一部分。未來將持續結合更多在地力量，讓這份愛心成為一股長久而穩定的力量，陪伴大家在每一個需要溫暖的時刻。

更多新聞推薦

● 南市114年第4季房市交易呈現短期回溫 安南區、永康區仍維持成長動能