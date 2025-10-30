南市議員變身「台南黃仁勳」！質詢AI市政落後現況

台南市議員黃肇輝長相神似輝達執行長黃仁勳，30日在市政總質詢時特地以黃仁勳造型要求市府在打造AI智慧城市上要更多投入。（台南市議會提供／郭良傑台南傳真）

台南市議員黃肇輝長相有像台南出身的輝達執行長黃仁勳，30日在台南市議會總質詢時，他特別穿上黑色皮衣的「黃仁勳經典造型」登場，質詢市府在AI應用與相關產業帶動之不足之處，要求市府應讓AI科技真正成為市政管理與民眾服務的助力。

黃肇輝說，常被選民說他長得幾分像黃仁勳，他覺得還好，尤其黃仁勳是世界級AI教父，且出生台南，被認為長得像黃仁勳，實在是與有榮焉。

黄肇輝指出，台南市府在推動智慧城市的進度相當落後，連1999市民服務平台都沒有AI化，沒有AI就很BI（台語：悲哀）。市府除交通局有較多的AI應用外，但其實更應加強各局處之間的資料庫整合與應用，

他指出，例如高雄市有提出「智慧燈塔計畫」，結合科技公司協助打造數位孿生（Digital Twin）模擬城市，台南卻是無相關對應的規劃協助智慧治理推動。甚至在招商部分，也更應從整體角度出發，要有方向，形成台南整體科技產業的聚落優勢。另外，像永康創意設計園，至今尚未聽到市府預計邀請哪些企業進駐。相關局處應盡速明確規劃，這不僅攸關園區未來方向，更影響永康地區整體經濟發展。

另外，針對「AI科技執法」，黃肇輝認為制度本身有助於管理與查驗，他也特別提醒市府：「科技的存在，不是為了監督人民，而是為了讓人民的生活更便利、更安全。」

黃肇輝提及教育局主辦的「智慧城市 AI 機器人全國賽」，今年首度開放全國報名，卻有家長陳情指出比賽流程與檢核不夠透明。他建議市府應加強溝通，讓比賽過程公開、公平，避免外界誤會，維持活動的專業與公信力。

教育局回應，AI機器人比賽依實施計畫規定辦理，旨在維護競賽公正與合理性，並非臨時修改規定。基於場地安全及競賽秩序管理考量，未開放家長及指導教師進入競賽場域，僅於中午用餐時段開放入場陪同，以兼顧學生安全與需求。若參賽學生對裁判判決有疑義，得依實施計畫於30分鐘內向申訴處填寫申訴單，以確保權益即時獲得保障。

針對永康區長年的交通阻隔問題，黄肇輝建議，市府可大膽做夢，研議將永康段高速公路高架化，打通東西交通動線，改善塞車及涵洞淹水問題，讓過去被高速公路分隔的永康，生活環境與交通可以更便利。

