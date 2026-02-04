南市議員選戰 幕僚世代搶出頭

下屆台南市議員選舉，現任市議員林燕祝的特助李佳蓉將參選第五選區大善化區。（洪榮志攝）

近年台南政壇由「專業幕僚」轉戰議會殿堂已成顯學，現任市議員王宣貿、黃肇輝、朱正軒及蔡筱薇4人，分別出身於立委蔡易餘、郭國文、林宜瑾與林俊憲陣營，且均為民進黨籍。下屆議員選舉，國民黨市議員林燕祝助理李佳蓉及民進黨立委王定宇助理卓佩于、立委郭國文特助賴懋慶，均表態投入黨內初選，力求從幕後走向幕前。

專業幕僚參選最大優勢為「即戰力」，因長年在民代服務處第一線磨練，對爭取預算、選民服務，甚至地方派系角力早已駕輕就熟，還能承襲「老闆」的組織系統與政治資源，迅速累積知名度。

下屆市議員選舉，林燕祝特助李佳蓉將參選第五選區大善化區。李佳蓉跟隨林燕祝多年，除能承接林燕祝從永康延伸到善化、新化基層樁腳，還獲國民黨前市議員林全忠人馬奧援，成為參選最大助力。

不過，大善化區5名現任議員都力拚連任，此區雖無國民黨同志競爭，李佳蓉可望順利獲得提名，但年底大選如何建立屬於自己的論述品牌，才是殺出重圍的關鍵。

文教氣息濃厚的第十選區東區，卓佩于背後有王定宇強大空戰、地戰支援，加上東區選民結構特殊，對高學歷、具政策專業的候選人接受度高，對她而言是利多。然而，卓佩于在黨內初選雖有加分優勢，但面臨提名席次縮減與派系競爭的雙重夾擊，如何在與現任議員蔡筱薇及前議員蔡旺詮、陳金鐘等人的4搶2民調中過關，成為首要面對課題。

郭國文特助賴懋慶將參選第四選區大玉井區，他的父親曾任玉井鄉民代表會副主席，他也曾當選里長，但此區現任議員周奕齊為前台南縣議長周五六之子，母親是前立委周陳秀霞，周家長期扎根玉井，基層實力雄厚。儘管周奕齊是否連任還有變數，有可能改推妻子龍思呈出征，但對賴懋慶來說都是一場硬仗。