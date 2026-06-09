南市議員選戰 藍高額提名走險 綠保守求穩當

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

下屆台南市第七選區市議員選舉，國民黨提名的現任議員林燕祝選情較穩定。（洪榮志攝）

下屆台南市議員選舉戰鼓頻催，藍綠陣營布局出現兩極化策略。因開除3人黨籍導致現有席次慘跌至12席的國民黨，反其道而行祭出「高額提名」險招，計畫提名26人，已在永康及大新化等關鍵選區造成同志搶票；反觀民進黨記取教訓改採「保守提名」32席，在藍激進、綠穩健的布局下，讓選戰充滿詭譎煙硝味。

政壇人士分析，藍軍此次在第七選區（永康區）與第五選區（善化、安定、新市、山上、新化區）的提名最令人意外。其中，本屆藍營在永康僅當選2席，下屆卻執意提名4人。除選情較穩定的現任「吸票機」林燕祝外，還搭配遭開除黨籍的現任無黨籍議員李鎮國之子李秉倫、曾代表藍營投入立委選舉的周宏昌及新人卞宗康。

廣告 廣告

儘管此區藍營具備2席基本實力，但「四搶二」的極端擠壓，除考驗林燕祝能否發揮強大母雞效應外，李秉倫能否順利接棒父親衣缽，也成為藍營支持者關注的指標。

同樣情況亦在五選區上演，藍營此區提名林燕祝特助李佳蓉與前里長廖俊道雙新人出擊。尷尬的是，該區原本現任藍營要角李文俊因正副議長選舉跑票被開除黨籍，但下屆仍以無黨籍身分拚連任。李文俊基層扎根深厚，勢必大幅壓縮國民黨雙新人的生存空間，選情不容樂觀。

相較於藍軍遍地烽火、險象環生，綠營則顯得老謀深算。民進黨記取本屆配票不均教訓，改採「保守提名」策略，僅提名32人，較本屆的34人加報准1人更為克制。

綠營幹部直言，與其大撒網落得同歸於盡，不如集中火力穩紮穩打，反而能最大化當選席次。在此消彼長下，民進黨下屆一舉衝過半數的機會不低，有機會完全執政。藍綠策略一激進一穩健，更讓下屆議會政治版圖爭奪戰，未演先轟動。