南市議員鄭佳欣市政總質詢 聚焦市政五大挑戰





臺南市議員鄭佳欣6日在市政總質詢中聚焦市政五大挑戰：社會安全網需持續完善、青年就業困境、北歸仁發展被忽視、光電BOT亂象、弱勢學童溫飽保障不足。她呼籲市府「立即行動」，以實際作為落實承諾，讓鄉親看見改變與希望。

鄭佳欣指出，臺南社會安全網仍有提升空間，第一線社工承擔繁重工作，亟需更多支持與協作。「過去四年，市府在前端預防機制的建置上仍有加強空間。」她建議，針對高風險家庭，需建立跨局處的通報與轉介機制，整合社福、教育、衛生、勞工等資源，共同形成完整防護網，確保每個需要幫助的家庭都能獲得及時支持。

鄭佳欣關注青年就業，詢問勞工局長是否整合政府資源與在地企業合作，協助青年媒合工作。她指出，部分年輕人偏好彈性工作，但傳統產業仍缺人力。王鑫基表示，該局已有社區宣導，但年輕人就業取向多元。鄭佳欣建議加強媒合青年與產業，讓企業有人力、青年有穩定工作，也可提供議員服務處宣傳資訊。

針對北歸仁發展停滯，鄭佳欣表示，南歸仁建設如火如荼，北歸仁卻被遺忘在角落。7年前她提出整合北歸仁觀光構想，但至今未見進展。她提出完整「北歸仁再生計畫」，包括紅瓦厝文化聚落、七甲花卉專業園區及許縣溪水岸步道，打造特色觀光廊帶。「市府說要重視交通，也要召集會議討論，但鄉親要的不是會議紀錄，而是實際建設！」她強調北歸仁只缺市府付諸行動的決心。

對於光電BOT案爭議，鄭佳欣質詢：「市府什麼時候開始兼營露營區事業？」她要求公開說明規劃原因，並指出光電板緊鄰壘球場，球員常擊破光電板，既危險又浪費公帑。「難道暫無規劃的體育場地，就能放任不當使用？」她要求市府一週內徹查，公開審查程序與契約內容，強調「該停止的立即停止，該究責絕不寬貸」。

鄭佳欣特別分享親身經歷：「我曾目睹一個小女孩，在超商冰櫃前拿起冰棒又默默放回，只因口袋裡沒有錢。」她主張推動「幸福保衛站」計畫，與便利超商合作提供弱勢學童緊急餐食，並建立完善社福通報機制。新北、臺北已實施多年，成效顯著，臺南還要讓孩子等到什麼時候？































