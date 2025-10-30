南市議員關心全民運動環境 建議南市府開發永康砲校成為「城市綠肺」
根據113年運動現況調查，多數民眾選擇在公園、學校及人行道運動，且以步行方式前往運動場域。台南市議員朱正軒今（30）日在市政總質詢中指出，市府若要真正推廣全民運動，應從「改善公園環境」、「開放學校場館」、「完善人行空間」三個方向著手，讓民眾能方便、安全地運動。
朱正軒說，營造良好的公園環境是全民運動的基礎。永康砲校已正式遷建，釋出大片土地，成為永康少數仍具規模的綠地，這是難得的城市更新契機，市府應以更高格局進行綠化規劃，讓砲校成為永康的「城市綠肺」。
朱正軒以新加坡為例指出，新加坡面積僅台南的三分之一，卻把綠化視為國策，致力打造「自然中的城市」。當地政府2020訂下2030年前增植百萬棵樹的目標，今年已達78萬棵，綠覆率高達50%。反觀台南，雖有相當綠帶空間，卻缺乏整體植栽策略與長期維護。
朱正軒指出，永康探索公園出現樹根竄出、步道隆起，導致市民絆倒受傷；西灣滯洪池公園樹木種植密度不足、生長緩慢，原本該是都市綠肺，卻變成「白化的肺」。此外，洲仔尾文史公園因設計不良導致多次補救，徒增市府支出。他也提醒，近日成功爭取新設的鹽洲抽水站南側公園，規劃階段更要一次到位、避免重蹈覆轍。
除了人行與植栽環境，朱正軒也提到，現代家庭中越來越多「毛孩」成員，寵物同樣是全民運動的一環。他建議現有公園應增設寵物活動區，新闢公園也應預留專屬場域，讓毛孩與市民共享安全友善的公共空間。
