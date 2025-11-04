南市議員關心災後垃圾清運等民生議題 籲市府主動作為

南市議員李宗翰關心災後慰問金發放、烏樹林垃圾清運及交通等多項民生議題 呼籲市府主動作為。（記者李嘉祥翻攝）

臺南市議員李宗翰4日於市議會市政總質詢時，關心臺南當前面臨多項攸關民生與發展的重大課題，從災後慰問金發放不應分級、公所科室拆除獨立作業、八掌溪零元運土宣傳效益、烏樹林垃圾清運進度、災後觀光復興到新營區工程交通指揮改善，強調這些議題既是民眾關心的日常問題，也是市府需重視的中長期戰略規劃，呼籲黃偉哲市長應主動作為，共同推動臺南永續發展。

李宗翰議員表示，為因應極端氣候下災害頻傳，市府制定臺南市發放緊急災害慰問金自治條例草案，明確化慰問金性質、主管權責與發放程序，使災害發生時可依法執行，避免行政流程繁瑣，導致行政機關動能枯竭，他建議以「普發制為原則、分級制為例外」制度設計，以戶籍或身分資料自動核發，民眾無須申請，大幅簡化程序，讓災民第一時間獲得慰助，也使行政資源能集中於救災與安置工作。

李宗翰議員也提及災後地方基層公所業務量持續增加，以區公所「農建課」為例，需負擔農損、屋損勘查等繁瑣工作，加上專業屬性差異極大，難以兼顧自身專業施展與效率，導致人才跳槽至民間企業，且在現行體制下部分同仁災害期間超出法定加班時數上限，每三個月超過240小時，反映出基層人力配置結構性問題，認為調整課室設置、改善人力配置刻不容緩，基層公務團隊才更有心力服務鄉親。

李宗翰議員說，近期後壁烏樹林暫置場承擔大量災區運送而來的垃圾，其中建築廢棄物的去化應朝再利用的方向，建議可製成消波塊補足堤防建設，或在符合環評與安全標準下，轉化為防災基礎建材；另外，丹娜絲颱風重創溪北地區導致當地停電長達一週、部分道路中斷，影響居民生活與觀光產業運作，有關溪北地區災後振興觀光環評方案，他也建請觀旅局與環保局合作辦理區域性環境影響評估，並研擬旅遊振興方案，並納入地方意見共同討論。



李宗翰議員也關心八掌溪零元運土宣傳效益，指地方對於土方回填需求長期存在，開放民眾申請使用堆置區土方，是改善地方環境與促進資源循環的重要契機，八掌溪疏濬土方可無償提供民眾申請使用，但資訊必須更加公開透明、程序說明要清楚，讓真正有需求的民眾能夠取得相關資源，他會持續追縱市府相關宣導相關具體措施。

李宗翰議員並提及近期新營市區多處道路同步進行工程施工，但現場交通指揮混亂、工程動線未明，造成民眾通行不便與安全疑慮，他認為若連最基本的交通維護都無法妥善執行，市民自然難以信任整體工程品質，呼籲交通局、工務局、警察局合作強化交通指揮人員配置與現場安全管理。