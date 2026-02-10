南市議員陳怡珍投震撼彈 放棄連任換整合？

記者林雪娟／台南報導

四連霸的中西、北區議員陳怡珍，十日在立委陳亭妃和北區多位里長陪同下，投下震撼彈，宣布放棄連任。陳亭妃表示，她和陳怡珍溝通，決定以大局考量、整體選情為優先，不參選此次初選，兩人強調「團結一致、大步向前」。

陳亭妃表示，陳怡珍擔任四屆議員，十六年深耕基層、服務地方，一步一腳印，獲得地方高度肯定，然身為市長參選人，她務必在能力範圍內，思考如何讓黨內初選競爭更單純，她的政治和人生起點從中西、北區出發，以該選區來說，陳怡珍加入，勢必增加競爭與複雜度，兩人幾經討論，做出以「大局考量、整體選情」為優先，退出議員選戰，陳怡珍轉任陳亭妃競選總部執行總幹事，負責溝通、協調，全力投入市長、議員與里長選舉輔選。

議員陳怡珍在立委陳亭妃陪同下，宣布放棄連任，強調「團結一致、大步向前」。（記者林雪娟攝）

雖然不捨，陳怡珍說，為團結並讓更多黨內優秀夥伴有參與空間，她做出不參選連任決定，過程雖艱難，但服務會繼續，目前最重要就是專注市長、議員、里長的輔選工作，協助團隊爭取最大席次。兩人表示，不只二０二六台南要贏，更要讓二０二八總統賴清德爭取連任時，在台南得票率超過本屆在台南得票率。

這項動作，是否代表陳亭妃對其他人釋出善意、遞出橄欖枝？陳亭妃說，她無法影響他人，然讓自己人退出，降低初選競爭和困擾、緊張，一切變得單純，她也善盡擔任「桶箍」角色，「團結是最重要的力量」，讓議員席次最大化、讓台南能繼續由民進黨執政。

這項被外界視為「顧全大局」作法，同黨同志是否感受到了？議員周嘉韋表示，民進黨初選紛擾應落定，也經不起傷害，應團結一致；而陳怡珍棄選，是否為日後的立委補選預作準備？陳怡珍表示，言之過早。湧言會成員林建南，日前舉辦競選總部成立大會，陳亭妃就前往站台，展現團結氛圍。