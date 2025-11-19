南市議員陳昆和關心關稅對傳產廠商衝擊 建議捷運跨越曾文溪南北均衡發展

南市議員陳昆和關心關稅對傳產廠商衝擊，並建議捷運跨越曾文溪，帶動溪南溪北地區均衡發展。（記者李嘉祥翻攝）

美國對台灣實施20%對等關稅，仰賴出口的台灣傳統產業首當其衝，臺南市議員陳昆和於議會市政總質詢時，籲請市府團隊全力幫助傳產業者，尤其是七股科技工業區廠商度過衝擊；對於烏山頭水庫水面設置光電板爭議，陳昆和議員也不滿市府放任民進黨立委郭國文說謊，要求市府對不實說法提告並澄清，不要因相同政黨而輕放。

陳昆和議員表示，七股科技工業區全區141.15公頃，目前已引進38家企業，憂心美國對等關稅恐影響工業區內傳產公司營運，希望市府能多方協助，他也關心正推動中「七股都市計畫」，可帶動地方產業發展，並創造就業機會，透過興建機車道和曾文溪大橋完善整體交通路網，吸引人口移入，內政部已核定此項重大計畫，要求都發局長林榮川要與鄉親做好溝通，廣納地方意見。

陳昆和議員也針對某民代於善化區溪埔中路銜接烏橋中路開工時攬功表示不滿，指他從108年就在議事廳向市府建言，議事記錄都可證明，同時也直指政府縱容光電業者在烏山頭水庫水面上設置太陽光電板茲事體大，因相關水域不僅是用於灌溉用途，更配合曾文水庫供應家用及公共用水，強調民生用水絕對不能接受任何不確定性，要求市府必須謹慎思考光電板可能帶來的風險。陳昆和議員也進一步說明，根據烏山頭水庫運用要點總則，證明烏山頭水庫也支援民生用水，身為立委沒幫市民發言，反公然說謊是灌溉用水，要求市府正視。

陳昆和議員也提及縣市合併後南北發展失衡，建議市長黃偉哲透過先進捷運系統，優先把深綠線跨越曾文溪到新營，達到溪北、溪南均衡發展。他強調，臺南是南部最重要的高科技產業核心地區，交通建設應以服務高科技產業發展為主要目標，無論是道路、橋梁或大眾運輸，都需優先服務高科技產業的通勤者、企業家以及學術界人士，臺南需要以產業為中心、打破地域限制的高效能交通網絡。

陳昆和議員也為地方居民發聲，指「北外環快速道路四期工程」遭沿線居民控訴在北區中華北路以高架方式強行穿越住宅密集地區，不僅破壞市容景觀，更嚴重威脅居民生命財產安全；他認為中華北路上的高架設施一端在道路，一端在堤岸，是規劃失敗且缺乏前瞻性的案例，無法為南市整體景觀或發展帶來正面效益，另也呼籲市府與環保局應從速從寬處理丹娜絲風災修繕毀損民宅及畜舍時拆下的石棉瓦等廢棄物，各局處處理風災後續事宜也應採取滾動式檢討，避免引起過多民怨。