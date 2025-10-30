南市議員黃肇輝質詢聚焦AI智慧政府治理 建言高速公路永康段高架化

南市議員黃肇輝質詢時以輝達執行長黃仁勳造型登場，關心AI智慧政府治理及建言高速公路永康段高架化。（記者李嘉祥攝）

▲南市議員黃肇輝質詢時以輝達執行長黃仁勳造型登場，關心AI智慧政府治理及建言高速公路永康段高架化。（記者李嘉祥攝）

臺南市議員黃肇輝30日於議會市政總質詢時以「輝達執行長黃仁勳」造型登場，質詢內容聚焦市府AI應用與相關產業帶動不足之處，同時也提出高速公路永康段高架化建議，呼籲市府以一勞永逸解決永康多處高速公路涵洞下塞車問題。

黃肇輝議員表示，市府推動智慧城市進度落後，市府各局處中僅交通局有較多的AI應用，連1999市民服務平台都沒有智能客服AI化，沒有AI就很BI（諧音悲哀），高雄市提出的「智慧燈塔計畫」結合包含輝達科技公司協助打造數位孿生模擬城市，但臺南卻無相關對應的規劃協助智慧治理推動，建議加強各局處間的資料庫整合與應用，讓科技真正成為市政管理與民眾服務的助力。

廣告 廣告

黃肇輝議員說，AI產業招商部分更應從整體角度出發，要有方向，才能形成臺南整體科技產業的聚落優勢，例如會影響永康地區整體經濟發展的永康創意設計園區，迄今尚未聽到市府預計邀請哪些企業進駐，呼籲相關局處應盡速明確規劃，也提及今年「智慧城市 AI 機器人全國賽」首度開放全國報名，卻有家長陳情比賽流程與檢核不夠透明，建議市府應加強溝通，讓比賽過程公開、公平，避免外界誤會，維持活動的專業與公信力。

不過，針對「AI科技執法」部分，黃肇輝認為制度本身有助於管理與查驗，也特別提醒市府，科技的存在不是為了監督人民，而是為了讓人民的生活更便利、更安全。

黃肇輝議員也關心永康長年面臨的交通阻隔問題，強調永康鐵路地下化計畫已獲行政院核定，可望解除南北分隔，但高速公路仍造成東西向交通瓶頸，建議市府可大膽做夢，研議將永康段高速公路高架化，打通東西交通動線，改善塞車及涵洞淹水問題，讓過去被高速公路分隔的永康生活環境與交通更便利。