南市議會三分天下 小黨拚突圍

台南市議會長期由民進黨、國民黨及具深厚基層實力的無黨籍議員「三分天下」，在兩大黨與地方實力派的夾擊下，小黨生存空間日益受限。面對即將到來的下屆議員選戰，民眾黨、台灣基進等政黨正積極尋求突圍，試圖在藍綠鐵板中鑿出一道裂痕。

民眾黨近期公布6名議員擬參選人，包括第一選區陳詩薇、第七選區林乃立、第八選區江明宗、第九選區蕭漍華、第十選區陳進男及第十一選區郭如芳，展現強烈擴張野心的「進攻型」布局。該黨市黨部主委顏耀星更直言，下屆目標就是「力拚1席」，打破目前「零席次」的窘境。

其中，第一選區的布局最具戰略意義。由於該區設有婦女保障名額，現任女議員僅民進黨籍沈家鳳。國民黨陣營對此高度關注，擔憂恐讓民進黨輕鬆「躺著選」，內部已出現「藍白合」的呼聲，希望能針對婦女保障席次展開協商，避免選票互斥，這也成為民眾黨能否在台南突圍的重要變數。

上屆表現亮眼的台灣基進面臨劇烈震盪，民國111年提名5人參選，最終由李宗霖在第十選區成功攻下灘頭堡。然而，李宗霖去年突然宣告退出基進黨，改以無黨籍身分爭取連任，對基進黨而言無疑是沉重打擊。

目前基進黨在台南僅剩吳依潔表態參選第七選區，在失去現任議員資源挹注與政黨光環淡化的雙重壓力下，如何守住基本盤並重新凝聚支持者，將是一場硬仗。

107年首度參選的時代力量，曾由林易瑩在第七選區搶下1席，但本屆擴大提名3人力拚成立黨團卻全數敗北後，下屆至今尚無人選浮出檯面。

在眾小黨叫苦連天之際，尋求連任的台聯楊中成卻一枝獨秀，他憑藉扎實的基層服務，在第七選區締造「三連霸」佳績。此舉也反映出台南政壇的殘酷現實，小黨若無法將政黨價值轉化為「看得到、摸得到」的地方服務，往往難逃泡沫化的命運。