南市議會今起召開臨時會 續審查總預算及墊付款





臺南市議會12月10日起召開第10次臨時會，本次會期主要接續審議115年度臺南市總預算暨附屬單位預算案，及市府具時效急迫性之墊付款案。為爭取時間，首日完成大會議程後，緊接著由環保衛生委員會接續審查環保局明年度預算。

第10次臨時會12月10日至19日召開，主要接續審查115年度臺南市總預算暨附屬單位預算案。115年度市總預算歲入編列1,227億426萬元，歲出編列1,270億8,378萬元，歲入歲出差短43億7,952萬元，截至第6次定期會期結束，已完成聯席審查之單位預算分別為主計處、財政稅務局、地政局、農業局、經發局、市議會、秘書處、人事處、公務人力發展中心、原民會、客委會、民政局、教育局、體育局、政風處及法制處，目前遭刪減之歲出預算共計67,442,334元，包括康寧大學校區建物、租金及維護管理費合計刪減53,059,000元。總預算暨附屬單位預算案若經聯審完畢，將由大會進行二、三讀會。

臺南市政府於本次臨時會提送17件具時限急迫性之墊付款案，金額總計3億9,689萬2千元，全部交付聯席審查。第10次臨時會議程安排11日下午、12日至17日全天議程皆為聯席審查市總預算暨附屬單位預算案，11日上午聯席審查墊付款案，18日及19日進行三讀議案第二、三讀會等議程，19日閉幕。

