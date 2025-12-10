南市議會召開第十次臨時會 市府墊付款全數交付聯席審查

南市議會永華議事廳召開臨時會接續審議南市總預算暨附屬單位預算案以及市府具時效急迫性的墊付款案，首日開幕由邱莉莉議長擔任主席。（記者李嘉祥攝）

臺南市議會12月10日起至19日於永華議事廳召開第10次臨時會，此次會期主要接續審議115年度臺南市總預算暨附屬單位預算案以及市府具時效急迫性的墊付款案；首日開幕由邱莉莉議長擔任主席，黃偉哲市長因參加東京花道博覽會向大會請假，由葉澤山副市長代理；為爭取時間，首日完成大會議程後由環保衛生委員會接續審查環保局明年度預算。

南市議會表示，此次臨時會主要接續審查115年度臺南市總預算暨附屬單位預算案，115年度市總預算歲入編列1227億426萬元，歲出編列1270億8378萬元，歲入歲出差短43億7952萬元，截至第6次定期會期結束，已完成聯席審查單位預算包括主計處、財政稅務局、地政局、農業局、經發局、市議會、秘書處、人事處、公務人力發展中心、原民會、客委會、民政局、教育局、體育局、政風處及法制處，刪減的歲出預算共計67442334元，包括康寧大學校區建物、租金及維護管理費合計刪減53059000元；總預算暨附屬單位預算案若經聯審完畢，將由大會進行二、三讀會。

南市議會指出，市府於此次臨時會共提送17件具時限急迫性的墊付款案，金額總計3億9689萬2千元，全數交付聯席審查，11日下午、12日至17日全天議程皆為聯席審查市總預算暨附屬單位預算案，11日上午聯席審查墊付款案，18日及19日進行三讀議案第二、三讀會等議程，19日閉幕。