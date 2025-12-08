南市議會國民黨議員全力相挺 林燕祝打破不連任條款連任書記長

115年台南市議會國民黨團書記長人選出爐，由林燕祝高票連任。 圖：國民黨團提供

[Newtalk新聞] 115年台南市議會國民黨團書記長人選出爐，由林燕祝高票連任。林燕祝感謝議員們的全力推薦，讓黨團書記長不連任條款，因議員們的相挺支持而解鎖，面對明年大選，連任是承擔更大責任的開始，這次國民黨有多位新人參選議員及里長，除了帶領新人上陣，全國關注的市長選舉更是重中之重，台南市是賴清德總統的本命區，她將率全體候選人，全力配合國民黨市長參選人謝龍介，結合陸戰和空戰，讓民進黨執政30年的台南，綠地變藍天。

廣告 廣告

林燕祝指出，2025年接任黨團書記長，這一年台南市發生好多天災人禍，從年初的楠西大地震開始，她帶領黨團議員送愛到災區，期間民進黨發動大罷免，她也以身作則，帶著黨團議員及團隊日夜宣講，七月又發生百年一見的強颱丹娜絲，上萬戶沿海市民家園被毀，黨團和謝龍介委員捐出200萬元賑災，出錢出力協助災民重建家園，最近，烏樹林和安南區都發生垃圾山大火，她也帶著年輕參選人到現場開直播，關心空屋等環保議題。

林燕祝表示，感謝黨團議員看到她的努力，推薦她連任，黨團書記長選舉除一位議員請假，連有意參選的盧崑福和蔡宗豪都願意放棄參選轉而支持她連任，讓原本想放下重擔好好休息的她，不得不再度扛起重責，明年是九合一大選年，國民黨目前準備參選的新人有尤淨寬、李佳蓉、歐政豪、葉翰勳、李中銘、辛晴晴等人，將在議員、山地原住民和里長領域參選，她會帶領這群新人上陣參選，屆時這些新人在選民支持下順利當選，她會將服務選民、監督市政的經驗毫不保留的傳承下去。

林燕祝也指出，民進黨在台南執政三十年，在這賴清德總統的本命區，學甲和後壁農地被深埋爐碴，錢民進黨中執委郭再欽不法獲利21億元，又不甩民怨，拼命種電，毀了良田魚塭和水庫，綠蟑螂滿天飛，盤根錯節的黑金弊案一樁樁被查出，台南鄉親民心思變，不願民進黨一黨獨大的聲音，已在府城每個角落響起，2026市長選舉成了眾所矚目的焦點，但不管民進黨有多麼豐沛的行政資源，她都會帶著黨團議員，全力配合並協助謝龍介委員往前衝刺，讓每一位深耕地方的議員，都是謝龍介參選人的陸戰隊，屆時再發揮厚實的空戰能力，一定會讓台南綠地變藍天。

國民黨團幹部名單包括：書記長林燕祝；副書記長林美燕、李中岑、許至樁、尤榮智、方一峰；發言人蔡育輝、王家貞、蔡宗豪、盧崑福；紀律委員蔡淑惠、曾培雅；程序委員林燕祝、蔡育輝。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

超過3,000人擠爆造勢現場 林俊憲展現溪北高支持度

陳以信發表青年影片 發百萬獎學金創業金助青年勇敢追夢