南市議會姐妹會京都市議會訪團拜會 與市議員交換意見深化交流

南市議會姐妹會京都市議會訪團拜會，議長邱莉莉及副議長林志展率議員熱情接待，雙方也針對各項議題交換意見，期盼深化交流合作。（記者李嘉祥攝）

▲南市議會姐妹會京都市議會訪團拜會，議長邱莉莉及副議長林志展率議員熱情接待，雙方也針對各項議題交換意見，期盼深化交流合作。（記者李嘉祥攝）

臺南市議會姐妹會日本京都市議會訪問團由久保田正紀團長率領拜會市議會，議長邱莉莉熱情接待，副議長林志展及市議員郭鴻儀、蔡筱薇、邱昭勝、沈家鳳、沈震東、朱正軒、陳秋宏、李宗翰等議員等均出席；京都市議會參訪團與南市議員就年輕人參政、京都宿泊稅制度、童軍活動交流及如何因應觀光公害等議題進行意見交換，亦與南市議會行政主管針對議事推動與議會宣導等實務面向深入討論，雙方互動熱絡，交流成果豐碩。

廣告 廣告

京都市為日本千年古都，以豐富歷史文化聞名，2012年臺南市加入世界歷史都市聯盟，開啟與京都市交流，兩市於2021年正式締盟；為慶祝締盟4週年，17日起在總爺藝文中心紅磚工藝館推出「2025陶藝台日交流展in台南」，邀集32名台日陶藝家參展，亦是京都傳統工藝「京燒．清水燒」首次來臺南展出。

邱莉莉議長感謝京都市議會長期以來對臺南的支持，在城市交流上積極投入，讓南市議會深刻感受到姊妹議會的真摯情誼與堅定友好，期盼未來兩議會能持續透過互訪與專業交流，在文化、觀光、教育等多元面向深化合作，讓城市連結更加緊密，為市民創造更美好的未來。

久保田團長表示，此次原訂由牽起兩會深厚緣分並曾獲頒臺南市榮譽市民的寺田一博議員擔任團長，惟因身體不適未能成行；此行至臺南也參觀安平古堡，對市民可免費入園政策印象深刻，並走訪安平老街，針對藝術推動進行意見討論，收穫豐富，期待與市議會意見交換，成為未來市民交流的基礎，進一步深化彼此情誼。