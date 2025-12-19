南市議會挑燈完成預算審查 第一選區5議員表現創紀錄

南市議會昨晚挑燈夜戰完成明年總預算聯席審查，會後在場議員一起合影留下「歷史性的一刻」。(記者蔡文居攝)

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議會昨晚挑燈夜戰審查115年度台南市總預算，直到晚上9點40分才結束，完成明年度南市總預算的聯席審查，今天下午進行二、三讀，這也創下台南市升格直轄市以來的一天之內時間最久的審查紀錄。其中，台南市議員第一選區，現有5名議員全員到齊，一直到審查結束，出席率及出席人數均創各選區之冠。

南市議員第一選區，為後壁、白河、東山、鹽水、新營、柳營區等6區，通稱為大新營選區，為距離安平的市議會永華議事廳最遠的選區，行車時間約需1小時。結果，昨晚市議會挑燈夜戰審查總預算，該選區現有5名議員，包括民進黨議員李宗翰、沈家鳳、王宣貿及國民黨議員蔡育輝、無黨議員趙昆原，全都出席審查到最後一刻。

廣告 廣告

昨天剛接任南市議會民進黨團總召的李宗翰表示，大新營選區距離永華議事廳最遠，但議員的出席率卻最高，現有選區5名議員，不分哪個黨派全都出席，而且一直留到最後審查結束才離開。

昨天預算審查結束後，市議會螢幕看板上也秀出在場出席人員名單，共20人。不過，趙昆原當時也在議事廳內，只是不在座位上，實際上昨晚最後出席人數為21人。

蔡育輝表示，他昨晚結束後，在議會整理一下資料及梳洗一番後才開車回新營，回到家已晚上11點多。這次預算審查，大家都很認真，尤其大新營選區全員到齊，實在難能可貴，這也顯示明年選舉要到了，在競爭激烈下，大家也力求表現。

【看原文連結】

更多自由時報報導

破紀錄挑燈夜戰!南美館預算爭議解決 南市議會完成總預算初審

中客羽田機場飆罵竟因「這件事」 台人日語報警又遭砲轟

補休假更公平、職場霸凌入法究責! 公務人員新制明年上路

羽田機場3女中國客發瘋大罵台灣遊客！日網友全怒了：快趕出去

