南市議會民進黨團三長交接 李宗翰新任總召





台南市議會民進黨團18日舉行黨團三長交接，市議員李宗翰新任總召，李宗霖、沈家鳳擔任副總召，幹事長為楊中成議員，發言人則由鄭佳欣、余柷青、王宣貿3議員擔任。

李宗翰曾擔任黨團發言人、幹事長，對於黨團運作並不陌生。他表示，未來將與市府互動、監督並進，同時促進黨團、市府、他黨多方和諧。

李宗翰特找來無黨籍議員李宗霖擔任副總召，找來他黨議員楊中成擔任幹事長，跨出多方和諧的第一步，期許未來在爭取台南市民福祉上，大家有志一同，共創多贏局面。

更多新聞推薦

● 政院拍板《國安法》修法草案 鼓吹戰爭言論最高可罰100萬元罰鍰