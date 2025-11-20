南市議會與日本水上町議會簽署友好交流協定 深化台日交流與情誼

南市議會議長邱莉莉與日本群馬縣水上町議會議長小林洋簽署友好交流協定，南市長黃偉哲與水上町長阿部賢及二會議員出席見證。（記者李嘉祥攝）

臺南市議會與日本群馬縣水上町議會20日簽署友好交流協定，由臺南市議會議長邱莉莉與水上町議會議長小林洋代表簽署，象徵兩地在多年友好互動上邁入更深度的夥伴關係，臺南市長黃偉哲與水上町長阿部賢一也出席見證，場面隆重溫馨。

南市議會副議長林志展及林燕祝、杜素吟、周嘉韋、楊中成、蔡秋蘭、黃肇輝、李啟維、陳皇宇、曾培雅、Ingay Tali、李宗翰、陳秋宏、方一峰、王家貞、施余興望、沈家鳳、吳通龍、邱昭勝、蔡蘇秋金、余柷青、朱正軒、郭鴻儀、黃麗招、謝舒凡、李偉智、林依婷、鄭佳欣、周奕齊、李鎮國及蔡宗豪等多位議員，以及水上町森健治副議長與多位議員均出席簽約儀式，展現雙方深化交流、延續情誼決心。

邱莉莉議長表示，水上町以壯麗自然景觀、溫泉與豐沛水資源著稱，臺南則以歷史文化、美食及城市魅力聞名；兩地雖距離遙遠，但皆重視文化底蘊、城市永續與居民福祉，這些共同理念成為跨越國界、持續合作的重要基礎。

邱莉莉議長也提及南市議會不僅是地方自治與民意代表機構，更是推動地方連結、促進公共外交的重要力量，未來將在教育、文化、觀光、體育、產業等領域持續深化合作，未來會持續推動與水上町議會的定期互訪與交流，透過議員力量讓台灣民眾了解，日本不止只有東京、大阪、名古屋，還有水上町，讓兩地民眾都能從互動中受益，也歡迎更多水上町的朋友造訪臺南。

水上町議會小林洋議長說，兩地多年的友誼源自一次次真誠的交流，所有累積的思念與情感，終在此刻結成穩固的合作基礎，他感謝南市議會所有議員對友好協定的支持，也期盼藉由此次協定讓兩地關係更加緊密，交流更具深度與持續性。

水上町長阿部賢一指出，兩會簽署友好協定象徵兩地友情邁向新的階段，感謝臺南市政府與市議會的熱情接待，也期待未來雙方攜手合作，共同創造更多機會和成果。

南市長黃偉哲代表市民見證兩議會簽訂友好協定，強調很高興看到賴清德總統擔任臺南市長時開始的兩地情誼，從市府到議會，展開更全面的交流。