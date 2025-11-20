南市議會與日本群馬縣水上町議會締結協定

▲台南市長黃偉哲今天出席台南市議會與日本水上町議會進行友好交流協定締結儀式，見證此一歷史性時刻。（圖／南市府提供）

[NOWnews今日新聞] 台南市議會今(20)日與日本群馬縣水上町議會舉行友好交流協定締結儀式，由台南市議長邱莉莉、水上町議長小林洋共同簽署協定書，市長黃偉哲與水上町町長阿部賢一親自到場見證歷史性時刻。黃偉哲期待未來台南市在農產、文化、教育、觀光等各面向，全面深化與水上町的合作交流，共同開創兩地友好關係的新篇章。

▲市長黃偉哲出席締結儀式擔任見證人，期盼台日共同開創友好關係新篇章。（圖／南市府提供）

黃偉哲表示，非常高興能與所有貴賓一同見證台南市議會與日本水上町議會締結友好協定，這不僅象徵兩地多年情誼的深化，更代表台南市民對遠道而來的貴賓及議會伙伴最誠摯的感謝。他也指出，台南與水上町的友好關係可追溯至賴清德總統擔任台南市長時期，雙方多年來在市政府與議會層級上持續互動交流，如今更進一步走向全面交往，令人倍感欣慰。

廣告 廣告

議長邱莉莉表示，今日台南市議會與水上町議會正式簽署協定，不僅象徵兩地議會合作邁入全新里程，更代表兩座城市長久情誼的延續與深化。水上町以壯麗自然風光與溫泉文化聞名，台南則以歷史古城與多元美食享譽國內外，雙方皆相當重視在地文化底蘊與居民福祉，這份共同價值成為跨越國界、持續交流的堅實基礎。

邱莉莉指出，這些年來雙方透過互訪往來，不論是政府層級的合作，或市民層級的互動，都讓彼此更加深厚了解，並真切感受到水上町朋友的溫暖與誠意。她也期盼未來兩地將在經濟、教育、運動、文化與藝術等多元領域推動更長期的交流合作，持續進行資訊共享與實務經驗互動，讓台南與水上町的情誼更加歷久彌新。

水上町位於日本群馬縣東北部，人口約1.8萬，距離東京僅一小時新幹線車程，以溫泉、滑雪及豐富的自然資源聞名。兩地議會自2013年締結友誼市以來交流密切，水上町不僅年年組團來訪、於台南地震時發起募款，更長期支持台南農產，近三年來每年訂購超過2公噸愛文芒果，2021年與群馬縣政府、甘樂町、安中市及鄰近的埼玉縣大宮市合力採購13.44公噸台南鳳梨。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

國際選美傳捷報！鄭珊汶奪亞洲冠軍 三獎加冕成焦點

藍白財劃法重傷高雄 陳其邁：恐造成高雄重大建設受影響

財劃法二修 高市議會民進黨團：柯志恩完全背道而馳