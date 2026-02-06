南市議會舉辦尾牙聯誼餐會 府會齊聚賀新春

臺南市議會於大廳辦理金馬隆發聯誼餐會，議長邱莉莉率議員與員工及府會聯絡人回顧過去一年共同努力成果，並提前拜早年。（記者李嘉祥攝）

▲臺南市議會於大廳辦理金馬隆發聯誼餐會，議長邱莉莉率議員與員工及府會聯絡人回顧過去一年共同努力成果，並提前拜早年。（記者李嘉祥攝）

農曆新年將至，臺南市議會6日於議會大廳舉行「金馬隆發聯誼餐會」，邀議員、員工及府會聯絡人齊聚回顧過去一年共同努力成果，並提前拜早年；現場氣氛熱絡溫馨，充滿濃濃年節喜氣。議長邱莉莉與多位議員同台舉杯及合唱「今年一定會好過」歌曲，以此向所有同仁致意；市長黃偉哲也率市府各局處首長親臨現場祝賀，展現府會良好互動與合作默契。

副議長林志展及林燕祝、李宗翰、王宣貿、陳皇宇、蔡宗豪、曾培雅、杜素吟、周嘉韋、施余興望、王家貞、蔡蘇秋金、蔡秋蘭、謝舒凡、余柷青、黃肇輝、鄭佳欣、楊中成、郭鴻儀、陳碧玉、李鎮國、陳秋宏、許至椿、Ingay Tali、李啟維、李中岑、李宗霖、陳秋萍、林美燕、黃麗招、邱昭勝、朱正軒、林冠維、方一峰、盧崑福、吳禹寰等多位議員均出席，每人以一句吉祥話向大家拜年，祝福新的一年順利平安，為活動增添滿滿年味與歡笑聲。

邱莉莉議長表示，農曆年前特與大家共聚吃尾牙，感謝議會團隊一年來的專業與付出，也肯定議員為市民把關市政，同時感謝市府團隊與議會保持良好溝通與合作；新的一年臺南仍有許多挑戰與期待，只要府會攜手、秉持專業與初心，必能讓市政推動更順利，讓市民更有感。

黃偉哲市長也感謝議員長期以來對市政的監督與支持，因有議會監督力量，市政才能持續進步、讓市民得福，也肯定議員基層服務用心，並以吉祥話「一馬當先、馬到成功」祝福大家新的一年平安喜樂、萬事順心。