南市議會舉辦歷屆議員聯誼餐會 卸任議員回娘家敘情誼





臺南市議會23日舉辦「歷屆議員聯誼餐會」，邀請歷屆議員齊聚一堂，在歲末聖誕節前夕共敘情誼、話家常。活動由林河松副秘書長代表邱莉莉議長出席，向議員前輩致意；陳秋萍、黃麗招、施余興望、李鎮國、陳皇宇、陳昆和、楊中成、李啟維、余柷青、吳禹寰、朱正軒等現任議員，以及盧崑福議員代表出席與會，現場氣氛溫馨熱絡。

林河松副秘書長表示，在座的歷屆議員前輩皆是推動市政與議政的重要力量，為臺南的發展奠定堅實基礎。前輩們累積的寶貴經驗，也讓現任議員在問政時能更貼近民意。透過每年舉辦聯誼餐會，促進歷屆與現任議員交流議政心得，具有承先啟後的重要意義。

臺南市歷屆市議員協進會理事長沈明松則指出，一年一度的聯誼餐會就像大家庭的團聚，成員雖多卻情誼深厚；歷屆議員前輩精神奕奕，現任議員活力十足，彼此交流近況、分享經驗，在輕鬆愉快的氛圍中凝聚向心力。

